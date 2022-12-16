Суммарная задолженность жителей Екатеринбурга по административным штрафам составляет почти 34 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. В Екатеринбурге с 3 по 7 апреля пройдет первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Должник». Суммарная задолженность жителей Екатеринбурга по административным штрафам на сегодняшний день достигает 33,7 млн руб., количество должников составляет 63 тыс. 154 человека, сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД России.
«Руководство Управления МВД России по городу Екатеринбургу призывает граждан, имеющих неоплаченные административные штрафы, оплачивать их в срок во избежание негативных последствий, и доводит до вашего сведения, что лица, вовремя не оплатившие административные штрафы, привлекаются к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, предусматривающей наказание в двукратном размере суммы неоплаченного административного штрафа, но не менее 1 тыс. руб. либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов», — говорится в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов также напоминают, что наказание за неуплату административного штрафа не освобождает от имеющейся задолженности.
Кроме этого, в случае непогашения задолженности штрафы будут взысканы в принудительном порядке сотрудниками ФССП. Наличие неоплаченных штрафов может послужить препятствием как для свободного перемещения по территории РФ, так и для выезда за границу.
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