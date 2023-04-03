Общая задолженность екатеринбуржцев по административным штрафам составила 32 млн 818 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. В Екатеринбурге 61 тыс. 757 жителей имеют неоплаченные административные штрафы. Суммарная задолженность по ним составляет 32 млн 818 тыс. руб., сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.



«Лица, вовремя не оплатившие административные штрафы, привлекаются к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, предусматривающей наказание в двукратном размере суммы неоплаченного административного штрафа, но не менее 1 тыс. руб. либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов», — напоминают полицейские.



20-22 декабря екатеринбургская полиция проведет четвертый этап оперативно-профилактического мероприятия «Должник». Сотрудники силового ведомства проводят телефонные обзвоны, домовые обходы и рейды «в целях своевременного и полного взыскания штрафов, неотвратимости административного наказания и профилактики правонарушений».