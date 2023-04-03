Общая задолженность екатеринбуржцев по административным штрафам составила 32 млн 818 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. В Екатеринбурге с 3 по 7 апреля пройдет первый этап оперативно-профилактического ...16.12.2022 Суммарная задолженность екатеринбуржцев по административным штрафам составляет 31,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. В Екатеринбурге долги по административным штрафам имеет 57 тыс. 701 человек. Их ...30.07.2021 Жители Екатеринбурга задолжали по административным штрафам 27,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2021. В Екатеринбурге 50 тыс. 292 человека имеют задолженность по административным штрафам. ...08.11.2019 В Екатеринбурге задолженность по административным штрафам имеют более 4,3 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2019. В Екатеринбурге сотрудники полиции с 11 по 15 ноября проведут ...19.03.2019 На территории Екатеринбурга полиция проводит операцию «Должник»
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2019. На территории Екатеринбурга с 18 по 22 марта 2019 года полиция проводит ...