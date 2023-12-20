Суммарная задолженность екатеринбуржцев по административным штрафам составляет 32 млн 759 тыс. рублей

В Екатеринбурге 61 тыс. 757 жителей имеют неоплаченные административные штрафы. Суммарная задолженность по ним ...20.12.2023 Общая задолженность екатеринбуржцев по административным штрафам составила 32 млн 818 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. В Екатеринбурге 61 тыс. 757 жителей имеют неоплаченные административные штрафы. ...03.04.2023 Суммарная задолженность жителей Екатеринбурга по административным штрафам составляет почти 34 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. В Екатеринбурге с 3 по 7 апреля пройдет первый этап оперативно-профилактического ...16.12.2022 Суммарная задолженность екатеринбуржцев по административным штрафам составляет 31,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. В Екатеринбурге долги по административным штрафам имеет 57 тыс. 701 человек. Их ...30.07.2021 Жители Екатеринбурга задолжали по административным штрафам 27,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2021. В Екатеринбурге 50 тыс. 292 человека имеют задолженность по административным штрафам. ...