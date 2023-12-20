Суммарная задолженность екатеринбуржцев по административным штрафам составляет 32 млн 759 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. На данный момент неоплаченные административные штрафы имеют 62 тыс. 118 жителей Екатеринбурга. Их суммарная задолженность составляет 32 млн 759 тыс. руб., сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.



Полицейские напоминают должникам, что для тех, кто не оплатил штрафы вовремя, предусмотрено наказание в виде двукратного размера суммы неоплаченного штрафа либо ареста до 15 суток. Также долг по штрафу может привести к запрету на выезд за пределы России со стороны судебных приставов.