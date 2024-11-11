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Вчера, 13:45

Екатеринбуржцы задолжали по административным штрафам почти 37 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2025. Жители Екатеринбурга накопили долг по административным штрафам в размере почти 37 млн руб., сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД России.

Уточняется, что полиция проводит в уральской столице оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».

Как рассказали представители УМВД, сейчас в Екатеринбурге насчитывается 21,4 тыс. граждан, которые имеют неоплаченные штрафы. Их могут привлечь к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в срок».
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