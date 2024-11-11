Екатеринбуржцы задолжали по административным штрафам почти 37 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2024. Полиция Екатеринбурга с 11 по 15 ноября проведет оперативно-профилактическое ...19.08.2024 Задолженность жителей Екатеринбурга по административным штрафам составляет более 11 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2024. В Екатеринбурге с 19 по 23 августа пройдет оперативно-профилактическое мероприятие ...07.11.2023 В Екатеринбурге суммарный долг жителей по административным штрафам составляет более 19 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. В Екатеринбурге в период с 7 по 9 ноября по инициативе руководства городского УМВД на ...16.12.2022 Суммарная задолженность екатеринбуржцев по административным штрафам составляет 31,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. В Екатеринбурге долги по административным штрафам имеет 57 тыс. 701 человек. Их ...30.07.2021 Жители Екатеринбурга задолжали по административным штрафам 27,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2021. В Екатеринбурге 50 тыс. 292 человека имеют задолженность по административным штрафам. ...