Судебные приставы арестовали у екатеринбурженки Hyundai Solaris из-за долгов по кредитам и штрафам

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. В Екатеринбурге мужчина погасил задолженность по налоговым выплатам на 460 тыс. руб. ...24.04.2023 В Екатеринбурге судебные приставы арестовали Toyota Land Cruiser Prado за долги владельца в 8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. Свердловские судебные приставы арестовали автомобиль руководителя юридического лица ...25.01.2023 У жительницы Екатеринбурга судебные приставы арестовали квартиру из-за долгов за ЖКХ на сумму более 200 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. В Екатеринбурге судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании ...21.07.2021 У жительницы Екатеринбурга арестовали Audi A4 за долг по кредиту в 640 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2021. В Екатеринбурге женщина задолжала по автомобильному кредиту 640 тыс. руб. Об этом ...14.05.2021 У жительницы Екатеринбурга арестовали два автомобиля за неуплату долгов на сумму более 400 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. Судебные приставы арестовали у жительницы Екатеринбурга два автомобиля за неуплату ...