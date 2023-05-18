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Вчера, 14:02

Судебные приставы арестовали у екатеринбурженки Hyundai Solaris из-за долгов по кредитам и штрафам

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В Октябрьском районном отделении судебных приставов Екатеринбурга ГУ ФССП России по Свердловской области возбуждено исполнительное производство о взыскании с жительницы Екатеринбурга долгов по кредитам и штрафам ГИБДД в размере более 800 тыс. руб.

Как сообщает пресс-служба ведомства, женщина не оплатила задолженности и не пришла на прием к судебному приставу-исполнителю. Затем выяснилось, что екатеринбурженка владеет автомобилем Hyundai Solaris. В результате приставы нашли транспортное средство, арестовали и передали на ответственное хранение.
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