В Екатеринбурге судебные приставы арестовали у предпринимателя автомобиль Hyundai Tucson в счет оплаты зарплатного долга

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2024. В Екатеринбурге судебными приставами был арестован автомобиль Hyundai Tucson, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, который задолжал наемному сотруднику заработную плату, сообщает пресс-служба ГУФССП по Свердловской области.



Согласно материалам дела, пострадавшая проработала продавцом в магазине «Продукты» 10 смен в январе, однако зарплату так и не получила. После того как она разместила пост в соцсетях, выяснилось, что работодатель задолжал деньги еще нескольким бывшим сотрудникам.



В отношении владелицы магазина было возбуждено исполнительное производство о взыскании заработной платы и компенсации морального вреда в пользу работника в размере 80 тыс. руб.



После отказа оплаты задолженности в добровольном порядке судебные приставы арестовали принадлежащий должнику автомобиль и вызвали эвакуатор.



Однако, не дожидаясь изъятия автомобиля, женщина оплатила всю сумму задолженности.



Деньги перечислены взыскателю — пострадавшему продавцу.