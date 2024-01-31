В Екатеринбурге судебные приставы арестовали у предпринимателя автомобиль Hyundai Tucson в счет оплаты зарплатного долга

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль женщины, задолжавшей торговому ...24.10.2023 В Екатеринбурге судебные приставы арестовали у местного жителя автомобиль Chevrolet TrailBlazer из-за долга в 100 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. В Екатеринбурге в счет погашения долга по транспортному налогу в размере порядка 100 ...20.06.2023 Приставы арестовали у жителя Екатеринбурга автомобиль Hyundai за долги по кредиту на 350 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. Судебные приставы арестовали автомобиль Hyundai Avante у екатеринбуржца, который ...18.05.2023 У жителя Екатеринбурга арестовали автомобиль Hyundai Creta из-за долгов по налогам на 460 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. В Екатеринбурге мужчина погасил задолженность по налоговым выплатам на 460 тыс. руб. ...01.07.2019 В Карпинске приставы арестовали два тягача у предпринимателя за долги на сумму 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2019. В Карпинске судебные приставы арестовали два седельных тягача, принадлежащие местному ...