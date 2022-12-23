Свердловский облсуд обязал компанию «СОГАЗ» изменить формулировку увольнительной записи в приказе и трудовой книжке экс-работника

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. Свердловский облсуд обязал компанию «Лорри», занимающуюся грузоперевозками, выплатить ...01.09.2022 Жительница Екатеринбурга через суд добилась у компании «Эппл Рус» проведения гарантийного ремонта телефона
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2022. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Октябрьского районного суда ...10.06.2020 Свердловский облсуд признал незаконным увольнение из магазина сети Hoff беременной сотрудницы
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2020. Свердловский областной суд признал незаконным увольнение из магазина сети Hoff в ...01.03.2018 Ресторан «Онегин» в Екатеринбурге заплатит экс-сотруднику 200 тыс. рублей за увольнение
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2018. Бывший шеф-повар ресторана «Онегин» (ООО «Ресторан «Онегин») в Екатеринбурге выиграл ...06.04.2017 Жительница Екатеринбурга отсудила 61 тыс. рублей за падение в трамвае
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2017. Жительница Екатеринбурга только через суд добилась выплаты за падение в трамвае, ...