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Свердловский облсуд обязал компанию «СОГАЗ» изменить формулировку увольнительной записи в приказе и трудовой книжке экс-работника

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. Свердловский областной суд обязал АО «СОГАЗ» изменить формулировку записи об увольнении в трудовой книжке и приказе бывшей работницы. Работодатель отметил в документах, что женщина является «любителем судов», сообщает пресс-служба ведомства.

Так, работница страховой компании АО «СОГАЗ» обнаружила, что работодатель не индексировал ей заработную плату на протяжении нескольких лет. Женщина попыталась обсудить этот вопрос с руководством организации, однако миром дело решить не удалось, тогда работница обратилась в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Не дожидаясь решения суда, женщина уволилась и обнаружила в документах на увольнение, помимо положенных по ТК РФ записей, словосочетание «любитель судов».

Женщина вновь обратилась в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с иском АО «СОГАЗ», потребовав изменить формулировку и выплатить ей 250 тыс. руб. компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск частично, обязав ответчика внести изменения в трудовые документы истца, и взыскал в качестве морального вреда 10 тыс. руб. Решение было обжаловано в вышестоящей инстанции, но безуспешно. Одновременно Октябрьский районный суд вынес решение об индексации заработной платы в пользу истицы.
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