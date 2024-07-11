Страховая компания «АСКО» выплатит жительнице Екатеринбурга полмиллиона рублей за отказ в возмещении ущерба от пожара

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2024. ПАО «АСКО» выплатит жительнице Екатеринбурга полмиллиона рублей за отказ в возмещении ущерба от пожара. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Женщина, проживающая в двухкомнатной квартире в доме по переулку Проходному, заключила со страховой компанией договор на 700 тыс. руб. Согласно программе «Многоэтажка», лимит общегражданской ответственности составил 100 тыс. руб., а лимиты ответственности по внутренней отделке и по домашнему имуществу — по 300 тыс. руб.



Через полгода, в августе 2021 года, в доме женщины произошел пожал, от которого пострадала и квартира, и имущество. Страховая компания оценила размер возмещения ущерба в 126 тыс. 489 руб. и выплатила эти деньги владелице.



Однако женщину подобная сумма не устроила, так как, согласно заключениям экспертов, стоимость восстановительного ремонта составила 614 тыс. 166 руб., а рыночная стоимость ущерба движимого имущества — 841 тыс. 300 руб. Клиентка направила в страховую компанию претензию о перерасчете выплаты, а в ответ получила запрос на дефектовочный акт, который не был предоставлен компании.



Тогда хозяйка сгоревшей квартиры обратилась с заявлением в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, в котором просила взыскать страховое возмещение, проценты за использование чужих денежных средств, расходы на оплату экспертов, компенсацию морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.



Райсуд частично удовлетворил требования. Так, он обязал страховую компанию выплатить истцу 300 тыс. рублей страхового возмещения, проценты за пользование чужими средствами в размере 13 тыс. 726 руб. с продолжением начисления до фактического исполнения обязательства, 15 тыс. руб. в качестве расходов на экспертизу, столько же за компенсацию морального вреда, а также 164 тыс. 363 руб. как штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. В общей сложности — 508 тыс. 089 руб.



ПАО «АСКО», в свою очередь, подало апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию. Представители страховой компании уверяли, что в расчет выплаты не включается значительная часть поврежденного движимого имущества, так как истцом не была проведена дефектовка в условиях сервисного центра.



Свердловский областной суд оставил решение нижестоящей инстанции без изменения, посчитав, что условия страхования не предусматривают обязанности страхователя составлять дефектовку.