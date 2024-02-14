Екатерина Спирина: При проектировании квартир главное — это здравый смысл и опыт

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

— Главное, на что мы ориентируемся при проектировании квартир, — это здравый смысл и опыт. Давайте скажем честно: в такой области, как планировка жилых помещений, все основные решения придуманы давным-давно, и совершать революцию тут не только сложно, но и не нужно. Наша задача — обеспечить человеку удобство, эргономику, удовлетворить его потребности и не совершить при этом ошибок.— Мы не позволяем себе оперировать минимальными пространствами, мы всегда исходим из того, сколько места человеку реально необходимо для комфортной жизни. Поэтому наши квартиры отличаются от минимальных норм, предусмотренных СанПиНами, и всегда больше по метражу, чем в среднем в том же сегменте рынка.Наш внутренний стандарт богаче в первую очередь за счет вспомогательных помещений: гардеробные, санузлы. Кроме того, мы следим за чистотой пространства в плане геометрии. Насколько это возможно, стараемся избегать лишних углов, приводить помещения к идеальной форме — к прямоугольнику. Это не всегда возможно технически: несущие колонны, вентиляционные короба и разводка воды и канализации требуют места в квартире и часто заставляют усложнять геометрию.— Из объективных факторов, влияющих на планировки квартир, можно назвать форму земельного участка. Мы стараемся сделать так, чтобы все углы в квартире были в 90 градусов. Исключение составляют уникальные, нестандартные объекты большой площади, например, круглые дома с остеклением «в пол», другие интересные архитектурные решения. Как правило, это большие по площади пространства, где у жителей есть возможность обыграть эти сложные с точки зрения геометрии участки, вписать их в интерьер без ущерба для эргономики и функциональности всей квартиры.— Сейчас мы движемся в направлении стандартизации и детализации. У нас есть определенный набор готовых спроектированных помещений. В него входят, скажем, 30 санузлов, 50 спален, 40 кухонь-гостиных. В каждом помещении выдержаны все необходимые параметры по эргономике: в санузле жилец не должен упираться коленками в стиральную машину, в кухне должно быть достаточно места для размещения всей необходимой техники и зоны готовки, в спальне должна вставать кровать с прикроватными тумбами и должно оставаться достаточно места для открывания дверок шкафа с одеждой.Из этого набора стандартных тщательно выверенных и вымеренных помещений мы сегодня собираем готовые квартиры. С одной стороны, помещения получаются стандартизированными: нам нет необходимости каждый раз проектировать их заново, мы используем те образцы, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны в предыдущих проектах. Такой подход минимизирует саму возможность совершения ошибки архитектора при планировании нового помещения. С другой стороны, каждый проект получается индивидуальным, так как вариантов «сборки» готовых модулей под конкретный объект, его географию, местные условия и задачи может быть очень много.И мы стараемся увеличить эту кастомизацию, дать владельцам квартир возможность превратить стандартные помещения в индивидуальные. Так, на уровне глобальной концепции руководством принято решение в квартирах с готовым ремонтом предлагать будущим жильцам большой выбор отделки и оснащения стандартных санузлов. Заранее, задолго до сдачи квартиры, будущий собственник сможет не только выбрать плитку и прочие элементы отделки, но и решить, ванну или душевую установить в этом санузле, какой унитаз — напольный или на инсталляции — будет там реализован.В будущем такие же решения по кастомизации стандартных пространств мы планируем распространить и на другие комнаты — спальни, кухни-гостиные.— Если мы один раз спроектировали удачную стандартную комнату, то впоследствии стараемся ее не изменять. Ведь даже небольшие коррективы могут резко сказаться на ее функциональности. Приведу простой пример: проектировщик взял и расширил ванну на пять сантиметров. Казалось бы, дал жильцу больше места, больше воздуха. Но стандартные ванны бывают либо на 170 сантиметров, либо на 180. Лишние пять сантиметров — действительно лишние: ванну большего размера в них не поставишь, зато их необходимо как-то «вписать» в ремонт, сделать никому не нужную микрополку, на которой всегда будет копиться вода. Или заузил ширину той же ванной комнаты на два сантиметра — и стандартная ванна уже наползает на дверь. Казалось бы, ничего страшного — всего пара сантиметров, но уже некрасиво и неудобно.— Квадратные метры становятся все дороже и дороже. И покупатель требует, чтобы каждый из них был функционален, приносил конкретную пользу. Так, например, в наших проектах исчезли привычные нам с советских времен длинные узкие коридоры, у которых была ровно одна функция — вести из прихожей в далеко расположенные комнаты — и которые бесполезно тратили бесценные квадратные метры квартиры. В современных планировках вы их больше не встретите.Этим же объясняется спрос на кухни-гостиные. Сегодня они проектируются в 100% квартир «Атомстройкомплекса». За них покупатель, что называется, проголосовал рублем. Сегодня спроса на отдельные кухни на рынке практически нет. Когда отдельные кухни еще были, они всегда продавались последними.Другая тенденция — уменьшение размера спален из-за того, что члены семьи большую часть времени проводят в общих пространствах — той же кухне-гостиной. Часто из спальни уходит телевизор, и люди не готовы платить за большие пространства в комнате, где они действительно только спят.Но и сокращать площадь спальни нужно рационально, в меру, не забывая о необходимости обеспечить достаточный объем воздуха в помещении для того же сна, учитывая, что современные окна практически не пропускают воздух с улицы. Поэтому мы не только соблюдаем достаточные размеры спален, но и обеспечиваем приток свежего воздуха за счет эффективной приточной вентиляции — либо приточных клапанов, либо систем бризирования воздуха.— Когда мы планируем квартиры, то опираемся на реальный спрос. И он именно таков: даже в двухкомнатной квартире покупатели хотят второй санузел. Это удобно, даже если в квартире живут всего два человека. Если же их три и больше, то второй санузел превращается в обязательное условие. В своей практике при планировании второго санузла мы исходим из трех параметров: общей площади квартиры, количества комнат и «классности» жилого комплекса. В премиальном доме второй гостевой санузел может быть запроектирован даже в квартире-студии.Что касается размера санузлов, то мы считаем, что два примерно равных по размеру помещения дают жильцам возможность выбора. Например, в одном можно установить ванну, а во втором — душевую кабину. Стандартные размеры наших типовых санузлов позволяют это сделать. А некоторые из второго санузла делают хозяйственную постирочную комнату, освобождая основной санузел от стиральной и сушильной машин и лишних шкафов. Так что такая система дает намного больше возможностей и пользуется большим спросом.— За последние десятилетия мы пережили несколько серьезных изменений видения того, что такое «хорошая квартира». Все мы помним советские нормативы площади жилья и пришедшие им на смену гигантские квартиры 90-х и начала 2000-х годов. После них маятник вновь качнулся в другую сторону: рынок развернулся в пользу функциональных квартир, где каждый квадратный метр должен быть полезным. Но нынешняя стоимость квадратного метра заостряет эту тенденцию: востребованным становится все более компактное жилье. Спрос сдвигается в сторону малогабаритных квартир и студий. Более того, появляются целые дома и жилые комплексы, состоящие из таких малогабаритных квартир.Это очень опасная тенденция, которая создает социальное гетто. Мы в «Атомстройкомплексе» стараемся создавать сбалансированные проектировочные решения, где однокомнатные квартиры соседствуют с многокомнатными. Кроме того, мы не гонимся за уменьшением площади: средняя площадь квартиры от «Атома» на 22% больше, чем средняя по рынку новостроек Екатеринбурга.Что касается наших идей, то в ближайшем будущем мы планируем представить в Екатеринбурге квартиры с антресолями, в которых второй этаж составляет до 40% от площади первого, и полноценные двухуровневые квартиры. Сегодня этот формат практически ушел с рынка, а мы хотим его вернуть, сделать пусть и не массовым, но и не единичным. Наша компания уже выработала достаточно интересные и комфортные решения, которые мы сможем предложить покупателям и которыми будем гордиться.