Екатерина Спирина: При проектировании квартир главное — это здравый смысл и опыт

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответила директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина.— Какими принципами вы руководствуетесь при планировке помещений в новых домах? Выстраиваете ли алгоритмы и сценарии использования помещений? Ориентируетесь ли на определенные категории возможных покупателей?
— Главное, на что мы ориентируемся при проектировании квартир, — это здравый смысл и опыт. Давайте скажем честно: в такой области, как планировка жилых помещений, все основные решения придуманы давным-давно, и совершать революцию тут не только сложно, но и не нужно. Наша задача — обеспечить человеку удобство, эргономику, удовлетворить его потребности и не совершить при этом ошибок. — Можно ли назвать отличительные черты, по которым можно узнать планировку квартир от «Атомстройкомплекса»?
— Мы не позволяем себе оперировать минимальными пространствами, мы всегда исходим из того, сколько места человеку реально необходимо для комфортной жизни. Поэтому наши квартиры отличаются от минимальных норм, предусмотренных СанПиНами, и всегда больше по метражу, чем в среднем в том же сегменте рынка.
Наш внутренний стандарт богаче в первую очередь за счет вспомогательных помещений: гардеробные, санузлы. Кроме того, мы следим за чистотой пространства в плане геометрии. Насколько это возможно, стараемся избегать лишних углов, приводить помещения к идеальной форме — к прямоугольнику. Это не всегда возможно технически: несущие колонны, вентиляционные короба и разводка воды и канализации требуют места в квартире и часто заставляют усложнять геометрию.— Как в квартирах появляются углы, отличные от 90 градусов?
— Из объективных факторов, влияющих на планировки квартир, можно назвать форму земельного участка. Мы стараемся сделать так, чтобы все углы в квартире были в 90 градусов. Исключение составляют уникальные, нестандартные объекты большой площади, например, круглые дома с остеклением «в пол», другие интересные архитектурные решения. Как правило, это большие по площади пространства, где у жителей есть возможность обыграть эти сложные с точки зрения геометрии участки, вписать их в интерьер без ущерба для эргономики и функциональности всей квартиры. — Какие принципы проектирования актуальны сегодня для «Атомстройкомплекса»?
— Сейчас мы движемся в направлении стандартизации и детализации. У нас есть определенный набор готовых спроектированных помещений. В него входят, скажем, 30 санузлов, 50 спален, 40 кухонь-гостиных. В каждом помещении выдержаны все необходимые параметры по эргономике: в санузле жилец не должен упираться коленками в стиральную машину, в кухне должно быть достаточно места для размещения всей необходимой техники и зоны готовки, в спальне должна вставать кровать с прикроватными тумбами и должно оставаться достаточно места для открывания дверок шкафа с одеждой.
Из этого набора стандартных тщательно выверенных и вымеренных помещений мы сегодня собираем готовые квартиры. С одной стороны, помещения получаются стандартизированными: нам нет необходимости каждый раз проектировать их заново, мы используем те образцы, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны в предыдущих проектах. Такой подход минимизирует саму возможность совершения ошибки архитектора при планировании нового помещения. С другой стороны, каждый проект получается индивидуальным, так как вариантов «сборки» готовых модулей под конкретный объект, его географию, местные условия и задачи может быть очень много.
И мы стараемся увеличить эту кастомизацию, дать владельцам квартир возможность превратить стандартные помещения в индивидуальные. Так, на уровне глобальной концепции руководством принято решение в квартирах с готовым ремонтом предлагать будущим жильцам большой выбор отделки и оснащения стандартных санузлов. Заранее, задолго до сдачи квартиры, будущий собственник сможет не только выбрать плитку и прочие элементы отделки, но и решить, ванну или душевую установить в этом санузле, какой унитаз — напольный или на инсталляции — будет там реализован.
В будущем такие же решения по кастомизации стандартных пространств мы планируем распространить и на другие комнаты — спальни, кухни-гостиные. — Насколько важно соблюдение принципов стандартизации?
— Если мы один раз спроектировали удачную стандартную комнату, то впоследствии стараемся ее не изменять. Ведь даже небольшие коррективы могут резко сказаться на ее функциональности. Приведу простой пример: проектировщик взял и расширил ванну на пять сантиметров. Казалось бы, дал жильцу больше места, больше воздуха. Но стандартные ванны бывают либо на 170 сантиметров, либо на 180. Лишние пять сантиметров — действительно лишние: ванну большего размера в них не поставишь, зато их необходимо как-то «вписать» в ремонт, сделать никому не нужную микрополку, на которой всегда будет копиться вода. Или заузил ширину той же ванной комнаты на два сантиметра — и стандартная ванна уже наползает на дверь. Казалось бы, ничего страшного — всего пара сантиметров, но уже некрасиво и неудобно. — Изменяются ли принципы проектирования с годами? Есть ли существенная разница в том, как проектировали помещения 10 или 20 лет назад? В чем она заключается?
— Квадратные метры становятся все дороже и дороже. И покупатель требует, чтобы каждый из них был функционален, приносил конкретную пользу. Так, например, в наших проектах исчезли привычные нам с советских времен длинные узкие коридоры, у которых была ровно одна функция — вести из прихожей в далеко расположенные комнаты — и которые бесполезно тратили бесценные квадратные метры квартиры. В современных планировках вы их больше не встретите.
Этим же объясняется спрос на кухни-гостиные. Сегодня они проектируются в 100% квартир «Атомстройкомплекса». За них покупатель, что называется, проголосовал рублем. Сегодня спроса на отдельные кухни на рынке практически нет. Когда отдельные кухни еще были, они всегда продавались последними.
Другая тенденция — уменьшение размера спален из-за того, что члены семьи большую часть времени проводят в общих пространствах — той же кухне-гостиной. Часто из спальни уходит телевизор, и люди не готовы платить за большие пространства в комнате, где они действительно только спят.
Но и сокращать площадь спальни нужно рационально, в меру, не забывая о необходимости обеспечить достаточный объем воздуха в помещении для того же сна, учитывая, что современные окна практически не пропускают воздух с улицы. Поэтому мы не только соблюдаем достаточные размеры спален, но и обеспечиваем приток свежего воздуха за счет эффективной приточной вентиляции — либо приточных клапанов, либо систем бризирования воздуха. — Есть ли реальная потребность в размещении двух санузлов в двухкомнатной квартире? Насколько оправдано проектирование двух примерно одинаковых по площади санузлов вместо одного большого и второго маленького, с унитазом и раковиной?
— Когда мы планируем квартиры, то опираемся на реальный спрос. И он именно таков: даже в двухкомнатной квартире покупатели хотят второй санузел. Это удобно, даже если в квартире живут всего два человека. Если же их три и больше, то второй санузел превращается в обязательное условие. В своей практике при планировании второго санузла мы исходим из трех параметров: общей площади квартиры, количества комнат и «классности» жилого комплекса. В премиальном доме второй гостевой санузел может быть запроектирован даже в квартире-студии.
Что касается размера санузлов, то мы считаем, что два примерно равных по размеру помещения дают жильцам возможность выбора. Например, в одном можно установить ванну, а во втором — душевую кабину. Стандартные размеры наших типовых санузлов позволяют это сделать. А некоторые из второго санузла делают хозяйственную постирочную комнату, освобождая основной санузел от стиральной и сушильной машин и лишних шкафов. Так что такая система дает намного больше возможностей и пользуется большим спросом.— Можете ли вы выделить тенденции, которые будут определять изменение планировок в будущем?
— За последние десятилетия мы пережили несколько серьезных изменений видения того, что такое «хорошая квартира». Все мы помним советские нормативы площади жилья и пришедшие им на смену гигантские квартиры 90-х и начала 2000-х годов. После них маятник вновь качнулся в другую сторону: рынок развернулся в пользу функциональных квартир, где каждый квадратный метр должен быть полезным. Но нынешняя стоимость квадратного метра заостряет эту тенденцию: востребованным становится все более компактное жилье. Спрос сдвигается в сторону малогабаритных квартир и студий. Более того, появляются целые дома и жилые комплексы, состоящие из таких малогабаритных квартир.
Это очень опасная тенденция, которая создает социальное гетто. Мы в «Атомстройкомплексе» стараемся создавать сбалансированные проектировочные решения, где однокомнатные квартиры соседствуют с многокомнатными. Кроме того, мы не гонимся за уменьшением площади: средняя площадь квартиры от «Атома» на 22% больше, чем средняя по рынку новостроек Екатеринбурга.
Что касается наших идей, то в ближайшем будущем мы планируем представить в Екатеринбурге квартиры с антресолями, в которых второй этаж составляет до 40% от площади первого, и полноценные двухуровневые квартиры. Сегодня этот формат практически ушел с рынка, а мы хотим его вернуть, сделать пусть и не массовым, но и не единичным. Наша компания уже выработала достаточно интересные и комфортные решения, которые мы сможем предложить покупателям и которыми будем гордиться.Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»