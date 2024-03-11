Тест-драйв квартиры

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

В штаб-квартире компании «Атомстройкомплекс» на улице Белинского, 39 открылся новый двухэтажный офис с демонстрационным пространством. На первом этаже располагаются изолированные переговорные, кабинеты ипотечных брокеров и детская игровая, в цоколе — шоурум, где можно оценить отделку, а также мебель и бытовую технику, которой девелопер комплектует квартиры.«Перед тем, как начать проектирование, мы посетили фронт-офисы крупнейших московских девелоперов, изучили лучшие практики по организации пространства и взаимодействия с посетителями. Предусмотрели приватную зону переговорных, где посетители смогут спокойно обсуждать условия сделки с менеджером, будучи уверенными в конфиденциальности. Мы учли, что многие покупатели приходят выбирать квартиру всей семьей, и включили в проект игровую комнату с безопасным мягким покрытием, с сухим бассейном, игрушками и мультиками. Таким образом, дети смогут интересно провести время, а родители — полностью сосредоточиться на выборе квартиры», — рассказала директор по развитию агентства недвижимости «АТОМ» Ольга Григоренко.В новом офисе продаж посетители могут оценить качество стандартной чистовой отделки квартир в домах «Атомстройкомплекса» — износостойкий ламинат, обои под покраску, межкомнатные двери. В демонстрационном пространстве также представлены варианты дополнительных опций, предлагаемых застройщиком: улучшенная отделка, в том числе санузлов, комплектация шкафами-купе и кухонными гарнитурами с встроенной бытовой техникой. Также можно увидеть реализацию типовых дизайн-проектов с использованием мебели и аксессуаров из гипермаркета Hoff, который является партнером девелопера и предлагает особые условия для его клиентов.«Сегодня мы используем все доступные инструменты, которые позволяют покупателю оценить будущую квартиру — буклеты, 3-d туры, однако только шоу-рум способен дать самое главное — возможность ощутить себя внутри квартиры. У нас есть опыт создания демонстрационных квартир в строящихся домах, однако размещение шоу-рума во фронт-офисе значительно повышает его доступность, позволяет покупателю в любое время оценить качество отделки и дополнительные возможности, не выезжая на конкретный жилой комплекс», — добавила Ольга Григоренко.Отметим, что при создании жилых домов застройщик также большое внимание уделяет планировке помещений. Разработчики компании «Атомстройкомплекс» отмечают, что в сфере планировки жилых помещений все основные решения давно придуманы, и их задача — обеспечить человеку удобство, эргономику и удовлетворить его потребности.«Мы не позволяем себе оперировать минимальными пространствами, мы всегда исходим из того, сколько места человеку реально необходимо для комфортной жизни. Поэтому наши квартиры отличаются от минимальных норм, предусмотренных СанПиНами, и всегда больше по метражу, чем в среднем в том же сегменте рынка», — рассказывает директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина.Внутренний стандарт квартирных планировок компании обогащается за счет вспомогательных помещений: гардеробных и санузлов. Кроме того, при проектировании специалисты стремятся избегать лишних углов и стараются приводить помещения к идеальной форме — к прямоугольнику.Основная задача компании в настоящий момент — проработка стандартизации и детализации. В активе «Атомстройкомплекса» на сегодняшний день имеется определенный набор готовых спроектированных помещений. В него входят порядка 30 вариантов санузлов, 50 спален и 40 кухонь-гостиных.Из этого набора стандартных тщательно выверенных и вымеренных помещений и создаются готовые квартиры. Екатерина Спирина отмечает, что, с одной стороны, помещения получаются стандартизированными: нет необходимости каждый раз проектировать их заново, достаточно использовать те образцы, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны в предыдущих проектах.«С другой стороны, каждый проект получается индивидуальным, так как вариантов «сборки» готовых модулей под конкретный объект, его географию, местные условия и задачи может быть очень много», — добавляет директор по проектированию.Она также рассказала, что современные планировки учитывают специфику времени. Так, например, в них отсутствуют узкие коридоры, зато есть повышенный спрос на функциональные кухни-гостиные и небольшие спальни.Одновременно среди покупателей «Атомстройкомплекса» становится все больше тех, кто отдает предпочтение квартирам нестандартных планировок. Так, эксперты компании отмечают, что 34% посетителей сайта девелопера изучают квартиры с антресолями, 21% просмотров получают квартиры с террасами, 20% — двухуровневые квартиры. При этом отмечается, что такие планировки относятся к «нишевому спросу», их доля в общем объеме предложения компании составляет 1-1,5%.По словам заместителя директора по девелопменту «Атомстройкомплекса» Надежды Абакумовой, наличие в доме нетиповых планировочных решений, таких как панорамные окна или теплые лоджии, террасы или двухуровневые квартиры, повышает интерес к проекту.«Покупатель создает себе образ дома, в котором хочет жить — даже если в итоге его выбор падает на традиционную планировку. Поэтому в квартирную матрицу проектов «Атомстройкомплекса» обязательно входят авангардные квартиры. Их немного, примерно 1-1,5% от общей площади жилой застройки. Такой «трофейный» вариант нужно успеть найти и купить в нужном районе. При этом основным критерием при проектировании нестандартных планировок также остаются функциональность и эргономичность», — рассказала Надежда Абакумова.На сегодняшний день в планах девелопера вывести на рынок новый формат нишевых квартир со сквозными гардеробными, анфиладными гостиными, а также вернуть полноценное двухуровневое жилье. При этом продуктовое ядро компании составляют функциональные семейные квартиры с кухней-гостиной, разным числом спален и вариантами комплектации — с чистовой или улучшенной отделкой, мебелью и бытовой техникой.