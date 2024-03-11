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11.03.2024

В Екатеринбурге открылся обновленный офис компании «Атомстройкомплекс» с демонстрационным пространством

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2024. В Екатеринбурге открылся двухэтажный офис компании «Атомстройкомплекс». В штаб-квартире девелопера по адресу улица Белинского, 39 на двух уровнях расположились не только комнаты для переговоров, но и демонстрационное пространство, где представлены варианты отделки, мебели и бытовой техники, которыми комплектуются квартиры.

В Екатеринбурге открылся обновленный офис компании «Атомстройкомплекс» с демонстрационным пространством
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

«Перед тем, как начать проектирование, мы посетили фронт-офисы крупнейших московских девелоперов, изучили лучшие практики по организации пространства и взаимодействия с посетителями. Предусмотрели приватную зону переговорных, где посетители смогут спокойно обсуждать условия сделки с менеджером, будучи уверенными в конфиденциальности. Мы учли, что многие покупатели приходят выбирать квартиру всей семьей, и включили в проект игровую комнату с безопасным мягким покрытием, с сухим бассейном, игрушками и мультиками. Таким образом, дети смогут интересно провести время, а родители — полностью сосредоточиться на выборе квартиры», — цитирует пресс-служба девелопера директора по развитию агентства недвижимости «АТОМ» Ольгу Григоренко.

Первыми посетителями фронт-офиса стали сотрудники партнерских риелторских агентств.
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