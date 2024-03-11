В Екатеринбурге открылся обновленный офис компании «Атомстройкомплекс» с демонстрационным пространством

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. В рамках партнерства с Фондом жилищного строительства Свердловской области строительный ...08.11.2023 «Атомстройкомплекс» поддержит промоакцию Сбербанка «Зеленый день»
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. Компания «Атомстройкомплекс» примет участие в праздничной акции «Зеленый день», ...12.09.2023 В жилом комплексе «ART. Город-парк» в Екатеринбурге открылся соседский центр
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. Еще один соседский центр открылся для жителей Краснолесья в жилом комплексе «ART. ...16.06.2022 «Атомстройкомплекс» получил серебряный диплом Green roof challenge за проект открытой квартиры на кровле дома «Свобода Residence»
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2022. «Атомстройкомплекс» стал призером федерального конкурса Green roof challenge в ...14.12.2021 «Атомстройкомплекс» дополнил набор меблировки для квартир в новостройках
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2021. Компания-застройщик «Атомстройкомплекс» дополнила стандартный набор мебели, ...