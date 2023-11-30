УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:22

В Первоуральске компания «Т Плюс» выплатит более 290 тыс. рублей дважды пострадавшему от лопнувшей трубы квартиросъемщику

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. В Первоуральске ПАО «Т Плюс» выплатит более 290 тыс. руб. местному жителю, квартира которого пострадала в результате прорыва трубы горячего водоснабжения, сообщает пресс-служба облсуда.

В управляющей компании, куда обратился мужчина с заключением эксперта, оценившего ущерб, нанесенный квартире, на сумму 127 тыс. 426 руб., сообщили, что затопление произошло по вине ПАО «Т Плюс», на балансе которого находится лопнувшая труба.

После того как в апреле 2023 года трубу вновь прорвало, и ущерб был оценен уже на сумму 236 тыс. 350 руб., пострадавший обратился Ленинский районный суд с требованием взыскать с ПАО «Т Плюс», ООО «Комфорт-Сервис Первоуральск» стоимость восстановительного ремонта в размере 236 тыс. 350 руб., расходы на заключения специалистов — 23 тыс. руб., на представителя в суде — 30 тыс. руб., почтовые расходы — 954 руб., госпошлину — 3 тыс. 749 руб.

Ленинский райсуд частично удовлетворил исковые требования, взыскав с ПАО «Т Плюс» ущерб в заявленном размере, расходы на заключения специалистов — 23 тыс. руб., на представителя в суде — 30 тыс. руб., 954 руб. почтовых расходов и госпошлину в размере 5 тыс. 563 руб.

Свердловский областной суд, куда обратился ответчик с апелляцией, не нашел оснований для ее удовлетворения и оставил решение суда первой инстанции без изменений. Оно вступило в законную силу.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
30.11.2023 Владелец кафе в Тугулыме заплатит более 180 тыс. рублей за поврежденный снегом автомобиль

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. Решением Талицкого районного суда собственник кафе в Тугулыме будет обязан возместить ...

18.05.2023 Компания «Орджоникидзевская УЖК» выплатит жителю Екатеринбурга более 90 тыс. рублей за поврежденный штукатуркой автомобиль

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. АО «Орджоникидзевская УЖК» выплатит жителю Екатеринбурга более 90 тыс. руб. компенсации ...

14.04.2021 Жительница Екатеринбурга отсудила у управляющей компании более 250 тыс. рублей за ненадлежащее обслуживание водопровода

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2021. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Верх-Исетского районного суда ...

14.05.2019 Екатеринбургская теплосетевая компания заплатит водителю за поврежденный автомобиль почти 500 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2019. АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» выплатит автовладельцу 486 тыс. 840 руб. за ...

12.01.2017 Автомобилист отсудил у «Уралавтодора» 246 тыс. рублей за падение снега с надземного перехода

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2017. В Екатеринбурге владелец Kia Rio отсудил у дорожников более 246 тыс. руб. за падение ...

Популярные новости
08.05.2024Чаты раздора08.05.2024Налоговая инспекция напомнила жителям Свердловской области о порядке уплаты налога на доходы с банковских вкладов в 2024 году08.05.2024История эвакуации Эрмитажа, бумажные звери, новые шедевры17.05.2024Медианная предлагаемая зарплата курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. в I квартале 2024 года07.05.2024«Квадрат» по 150 тысяч
Архив новостей
Июнь 2024 (48)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18