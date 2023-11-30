В Первоуральске компания «Т Плюс» выплатит более 290 тыс. рублей дважды пострадавшему от лопнувшей трубы квартиросъемщику

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. Решением Талицкого районного суда собственник кафе в Тугулыме будет обязан возместить ...18.05.2023 Компания «Орджоникидзевская УЖК» выплатит жителю Екатеринбурга более 90 тыс. рублей за поврежденный штукатуркой автомобиль
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. АО «Орджоникидзевская УЖК» выплатит жителю Екатеринбурга более 90 тыс. руб. компенсации ...14.04.2021 Жительница Екатеринбурга отсудила у управляющей компании более 250 тыс. рублей за ненадлежащее обслуживание водопровода
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2021. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Верх-Исетского районного суда ...14.05.2019 Екатеринбургская теплосетевая компания заплатит водителю за поврежденный автомобиль почти 500 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2019. АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» выплатит автовладельцу 486 тыс. 840 руб. за ...12.01.2017 Автомобилист отсудил у «Уралавтодора» 246 тыс. рублей за падение снега с надземного перехода
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2017. В Екатеринбурге владелец Kia Rio отсудил у дорожников более 246 тыс. руб. за падение ...