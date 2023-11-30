В Первоуральске компания «Т Плюс» выплатит более 290 тыс. рублей дважды пострадавшему от лопнувшей трубы квартиросъемщику

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. В Первоуральске ПАО «Т Плюс» выплатит более 290 тыс. руб. местному жителю, квартира которого пострадала в результате прорыва трубы горячего водоснабжения, сообщает пресс-служба облсуда.



В управляющей компании, куда обратился мужчина с заключением эксперта, оценившего ущерб, нанесенный квартире, на сумму 127 тыс. 426 руб., сообщили, что затопление произошло по вине ПАО «Т Плюс», на балансе которого находится лопнувшая труба.



После того как в апреле 2023 года трубу вновь прорвало, и ущерб был оценен уже на сумму 236 тыс. 350 руб., пострадавший обратился Ленинский районный суд с требованием взыскать с ПАО «Т Плюс», ООО «Комфорт-Сервис Первоуральск» стоимость восстановительного ремонта в размере 236 тыс. 350 руб., расходы на заключения специалистов — 23 тыс. руб., на представителя в суде — 30 тыс. руб., почтовые расходы — 954 руб., госпошлину — 3 тыс. 749 руб.



Ленинский райсуд частично удовлетворил исковые требования, взыскав с ПАО «Т Плюс» ущерб в заявленном размере, расходы на заключения специалистов — 23 тыс. руб., на представителя в суде — 30 тыс. руб., 954 руб. почтовых расходов и госпошлину в размере 5 тыс. 563 руб.



Свердловский областной суд, куда обратился ответчик с апелляцией, не нашел оснований для ее удовлетворения и оставил решение суда первой инстанции без изменений. Оно вступило в законную силу.