Администрация Североуральска выплатит более 430 тыс. рублей пострадавшим от затопления жильцам дома

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. Власти Североуральска возместят более 430 тыс. руб. ущерба гражданам, у которых затопило квартиру. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Так, в феврале 2022 года квартиру, которая расположена на первом этаже многоэтажного дома по улице Ленина в Североуральске, залило водой. Это произошло из-за того, что сверху произошел прорыв батареи. Жильцы подали заявку в управляющую компанию, и отопление было перекрыто, а авария устранена. После чего коммунальщики сообщили, что в квартире над ними уже три года никто не проживает, а единственный квартиросъемщик считается пропавшим без вести, и его разыскивает полиция. Квартира принадлежит муниципалитету, фактически является нежилой и полностью захламлена. Периодически в квартире оказываются люди, из-за чего возникает угроза возгорания мусора. Представители ЖКХ обращалась в администрацию города, чтобы жилище очистили и привели документы в порядок. Но чиновники на сообщения не реагировали.
В результате затопления мужчине, которому принадлежит 99/100 доли в квартире, и женщине, владеющей 1/100 доли, был причинен ущерб. Намокли стены под пластиковыми панелями, потолочная плитка разбухла и частично отпала, в негодность пришли светильники, нарушена электропроводка. Согласно заключению экспертов, стоимость восстановительного ремонта составляет 398 тыс. 937 руб.
Проживающие в квартире на первом этаже подали иск в Североуральский городской суд с просьбой о взыскании в пользу первого жильца 394 тыс. 947 руб., второго — 3 тыс. 989 руб. Также мужчина потребовал возместить расходы на оценку экспертов в размере 12 тыс. руб., юридические услуги (6 тыс. руб.) и госпошлину (7 тыс. 189 руб.).
Решением Североуральского городского суда исковые требования были удовлетворены. С администрации городского округа взыскан ущерб в полном объеме.
Ответчик обратился с апелляционной жалобой в Свердловский областной суд. Администрация городского округа в жалобе указала, что затопление произошло из-за технической неисправности прибора отопления, а это зона ответственности нанимателя. Именно наниматель обязан был провести ремонт в квартире.
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда согласилась с выводом суда первой инстанции. После компенсации ущерба администрация может подать иск по отношению к квартиросъемщику, где произошла авария.
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