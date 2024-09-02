Суд обязал управляющую компанию ЖК «Петровский» выплатить семейной паре из Верхней Пышмы порядка 400 тыс. рублей из-за протечки в трубе

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2024. В Нижнем Тагиле управляющая компания «Центр-НТ» выплатит местной жительнице компенсацию ...22.08.2023 Свердловский облсуд обязал стоматологию «Доктор Дент» выплатить пациентке свыше 1 млн рублей за плохие коронки
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Свердловский областной суд обязал ЗАО «Доктор Дент» выплатить жительнице Екатеринбурга ...14.04.2021 Жительница Екатеринбурга отсудила у управляющей компании более 250 тыс. рублей за ненадлежащее обслуживание водопровода
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2021. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Верх-Исетского районного суда ...14.06.2019 Суд взыскал с «ЭнергосбыТ Плюс» более 4,5 млн рублей из-за пожара в Березовском
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. С «ЭнергосбыТ Плюс» взыскано более 4,5 млн рублей из-за пожара в квартире жилого дома в ...09.02.2018 В Екатеринбурге суд обязал УК «Верх-Исетская» починить кровлю в многоквартирном доме
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2018. В Екатеринбурге суд обязал УК «Верх-Исетская» произвести ремонт кровли многоквартирного ...