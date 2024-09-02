Суд обязал управляющую компанию ЖК «Петровский» выплатить семейной паре из Верхней Пышмы порядка 400 тыс. рублей из-за протечки в трубе

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. Свердловский областной суд обязал управляющую компанию ЖК «Петровский» в Верхней Пышме выплатить 390 тыс. руб. из-за протечки в трубе.



Как сообщает пресс-служба облсуда, в 2023 году из-за некачественного изготовления системы водоснабжения при строительстве дома холодной водой затопило квартиру, принадлежавшую семейной паре.



Больше всего пострадал ламинат. Представитель управляющей компании выявил течь трубы холодного водоснабжения. Тем не менее, чтобы более точно установить место прорыва, собственникам пришлось вскрыть ламинат и стяжку пола. Таким образом, выяснилось, что течь находится не в самой квартире, а в смотровом ящике над трубой, где установлен манометр.



Эксперты оценили рыночную стоимость восстановительного ремонта в 223 тыс. 200 руб. Супруги обратились в Верхнепышминский городской суд с иском к управляющей компании ЖК «Петровский», застройщику «Элит-ГРУПП». Они просили взыскать компенсацию морального вреда; штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя; расходы на оплату услуг оценщика и юридических услуг.



В суде было установлено, что течь произошла в трубе, которая относится к общедомовому имуществу. Так как обязанности по его содержанию и ремонту лежат на управляющей компании, то ответчиком признана УК ЖК «Петровский». С нее в пользу истцов была взыскана полная стоимость ущерба, 116 тыс. 600 руб. штрафа за неисполнение требований потребителя, 10 тыс. руб. компенсации морального вреда, 10 тыс. руб. за проведение экспертизы и 30 тыс. руб. в качестве компенсации расходов на услуги представителя.



Управляющая компания с решением не согласилась и подала апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию. Однако Свердловский областной суд по итогам апелляции оставил решение суда первой инстанции без изменения.