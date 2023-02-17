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Компания «Орджоникидзевская УЖК» выплатит жителю Екатеринбурга более 90 тыс. рублей за поврежденный штукатуркой автомобиль

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. АО «Орджоникидзевская УЖК» выплатит жителю Екатеринбурга более 90 тыс. руб. компенсации за автомобиль, который был поврежден упавшей штукатуркой. Об этом сообщает пресс-служба свердловского областного суда.

Инцидент произошел в апреле 2020 года на улице Машиностроителей. Автомобиль екатеринбуржца был припаркован рядом с подъездом дома и на него упала штукатурка, оставив вмятину на крыше. Восстановительный ремонт обошелся в 83,8 тыс. руб.

В момент происшествия возле здания отсутствовали ограждения или знаки, предупреждающие о работах возле дома. Сам дом обслуживает АО «Орджоникидзевская УЖК».

Автовладелец обратился в Орджоникидзевский районный суд с требованием взыскать с ответчика компенсацию за ремонт в 83,8 тыс. руб., моральный вред в 20 тыс. руб., расходы на оценочные услуги в 5 тыс. руб., госпошлину в 3 тыс. 33 руб., почтовые расходы в 204 руб. и процент за пользование чужими деньгами в 661 руб.

Требования истца были удовлетворены частично: 58 тыс. 660 руб. компенсации ущерба, 3,5 тыс. руб. за оценочные услуги, 142 руб. почтовых расходов и 2 тыс. 123 руб. госпошлины.

Екатеринбуржец не согласился с решением и оспорил его в свердловском областном суде. Судебная коллегия установила, что мужчина не допускал грубой неосторожности при парковке. Поэтому компенсация ущерба была увеличена до изначальной — 83,8 тыс. руб. Также перераспределены судебные расходы: 3 тыс. 472 руб. за оценку ущерба, 2 тыс. 712 руб. за госпошлину и 202 руб. за почтовые расходы. Остальные части решения суда первой инстанции остались прежними.

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