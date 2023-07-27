Владелец кафе в Тугулыме заплатит более 180 тыс. рублей за поврежденный снегом автомобиль

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. Решением Талицкого районного суда собственник кафе в Тугулыме будет обязан возместить ущерб автовладельцу, машина которого пострадала от схода снега с крыши кафе. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В декабре 2022 года с крыши кафе «Шарк» в Тугулыме снежная масса упала на припаркованный рядом со зданием автомобиль Ford C-Max, восстановительный ремонт которого обошелся владельцу в 156 тыс. 200 руб.



Автовладелец обратился с иском в Талицкий районный суд (постоянное судебное присутствие в Тугулыме) о взыскании с владельца кафе материального ущерба в размере 156 тыс. 168 руб., расходов на оценку — 2 тыс. 500 руб., компенсации морального вреда — 15 тыс. 600 руб., штрафа и расходов на оплату услуг представителя в размере 25 тыс. руб.



Решением Талицкого районного суда исковые требования были удовлетворены частично: хозяин кафе обязан компенсировать истцу материальный ущерб (156 тыс. 168 руб.), расходы на оценку ущерба (2 тыс. 500 руб.) и оплату услуг представителя (25 тыс. руб.).



Суд апелляционной инстанции, куда обратился владелец кафе с обжалованием судебного решения, оставил постановление суда первой инстанции без изменений — ответчик обязан выплатить истцу 183 тыс. 668 руб.