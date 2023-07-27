Владелец кафе в Тугулыме заплатит более 180 тыс. рублей за поврежденный снегом автомобиль

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. В Екатеринбурге местная жительница выплатит 81 тыс. 647 руб. за поврежденный автомобиль ...18.05.2023 Компания «Орджоникидзевская УЖК» выплатит жителю Екатеринбурга более 90 тыс. рублей за поврежденный штукатуркой автомобиль
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. АО «Орджоникидзевская УЖК» выплатит жителю Екатеринбурга более 90 тыс. руб. компенсации ...01.02.2023 Жителю Екатеринбурга по решению суда заплатят почти 150 тыс. рублей за повреждение его автомобиля мусорным контейнером
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. Свердловский областной суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции по делу о ...03.10.2018 Суд обязал снести кафе «Каспий» на берегу Шарташа
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2018. Прокурор Екатеринбурга обратился в Кировский районный суд с иском к Джасарату О. о ...27.02.2018 Суд взыскал с «Уралбиофарм» 82 тысячи рублей за поврежденный снегом автомобиль
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2018. ОАО «Уралбиофарм» выплатит 82 тыс. руб. из-за разбитого в результате схода снега ...