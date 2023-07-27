УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:03

Владелец кафе в Тугулыме заплатит более 180 тыс. рублей за поврежденный снегом автомобиль

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. Решением Талицкого районного суда собственник кафе в Тугулыме будет обязан возместить ущерб автовладельцу, машина которого пострадала от схода снега с крыши кафе. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В декабре 2022 года с крыши кафе «Шарк» в Тугулыме снежная масса упала на припаркованный рядом со зданием автомобиль Ford C-Max, восстановительный ремонт которого обошелся владельцу в 156 тыс. 200 руб.

Автовладелец обратился с иском в Талицкий районный суд (постоянное судебное присутствие в Тугулыме) о взыскании с владельца кафе материального ущерба в размере 156 тыс. 168 руб., расходов на оценку — 2 тыс. 500 руб., компенсации морального вреда — 15 тыс. 600 руб., штрафа и расходов на оплату услуг представителя в размере 25 тыс. руб.

Решением Талицкого районного суда исковые требования были удовлетворены частично: хозяин кафе обязан компенсировать истцу материальный ущерб (156 тыс. 168 руб.), расходы на оценку ущерба (2 тыс. 500 руб.) и оплату услуг представителя (25 тыс. руб.).

Суд апелляционной инстанции, куда обратился владелец кафе с обжалованием судебного решения, оставил постановление суда первой инстанции без изменений — ответчик обязан выплатить истцу 183 тыс. 668 руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.07.2023 В Екатеринбурге пассажирка заплатит таксисту более 80 тыс. рублей за причинение ущерба автомобилю

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. В Екатеринбурге местная жительница выплатит 81 тыс. 647 руб. за поврежденный автомобиль ...

18.05.2023 Компания «Орджоникидзевская УЖК» выплатит жителю Екатеринбурга более 90 тыс. рублей за поврежденный штукатуркой автомобиль

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. АО «Орджоникидзевская УЖК» выплатит жителю Екатеринбурга более 90 тыс. руб. компенсации ...

01.02.2023 Жителю Екатеринбурга по решению суда заплатят почти 150 тыс. рублей за повреждение его автомобиля мусорным контейнером

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. Свердловский областной суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции по делу о ...

03.10.2018 Суд обязал снести кафе «Каспий» на берегу Шарташа

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2018. Прокурор Екатеринбурга обратился в Кировский районный суд с иском к Джасарату О. о ...

27.02.2018 Суд взыскал с «Уралбиофарм» 82 тысячи рублей за поврежденный снегом автомобиль

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2018. ОАО «Уралбиофарм» выплатит 82 тыс. руб. из-за разбитого в результате схода снега ...

Популярные новости
01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году03.11.2023Ночь искусств в музее31.10.2023Новостройки подорожали на 5-20%
Архив новостей
Ноябрь 2023 (702)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18