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В Березовском индивидуальный предприниматель выплатит автовладельцу Nissan Qashqai более 75 тыс. рублей за яму на дороге

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В Березовском индивидуальный предприниматель Пестова Л.Ю. заплатит владельцу Nissan Qashqai более 75 тыс. руб. из-за ДТП по причине выбоины на дороге. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

Как стало известно, в апреле 2022 года хозяин иномарки на пересечении улиц Ленина и Варлакова попал правым колесом машины в яму, которую не было видно из-за плохого освещения и дождливой погоды. В результате у автомобиля пострадали правые шины, и его пришлось увозить на эвакуаторе в автосервис. Согласно акту сотрудника ГИБДД, на дороге в указанном месте расположена выбоина 120х64х10 см.

По заключению специалиста, стоимость восстановительного ремонта составила 66 тыс. 200 руб., а на оценку потребовалось еще 6 тыс. 500 руб. Также установлено, что участок автомобильной дороги, где случилась авария, обслуживает ИП Пестова Л.Ю.

Мужчина подал иск в Березовский городской суд к администрации Березовского городского округа, МКУ «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство Березовского городского округа», индивидуальному предпринимателю Пестовой Ларисе Юрьевне о возмещении ущерба, судебных расходов.

Суд первой инстанции постановил, что ответственность за случившееся понесет юридическое лицо ИП Пестова Л.Ю. Как установил суд, размер выбоины на дороге превышает предельно допустимый. При этом на дороге не было предупреждающих дорожных знаков.

Согласно решению Березовского городского суда, исковые требования были удовлетворены частично. Суд взыскал с ИП Пестовой Л.Ю. ущерб в размере 66 тыс. 200 руб., расходы на проведение экспертизы — 6 тыс. 500 руб., госпошлину — 2 тыс. 186 руб., расходы на оплату услуг автосервиса — 600 руб., почтовые услуги — 319 руб. Исковые требования истца к администрации Березовского городского округа, МКУ «Благоустройство и ЖКХ Березовского городского округа» были оставлены без удовлетворения.

Ответчик ИП Пестова Л.Ю обжаловала решение Березовского городского суда. Однако Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил его без изменений.
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