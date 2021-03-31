«Свердловскавтодор» компенсирует владельцу Renault Logan больше 125 тыс. рублей за аварию вследствие разбитой дороги

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. Свердловский областной суд обязал АО «Свердловскавтодор» компенсировать владельцу Renault Logan больше 125 тыс. руб. за аварию, которая произошла из-за дефектов дорожного покрытия.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 31 декабря 2021 года на дороге Асбест — Новоокунево произошла авария с участием трех автомобилей. Одна из машин, Renault Logan, принадлежала таксисту и двигалась со скоростью 50-60 км/ч. Однако при повороте автомобиль попал в выбоину на обочине. После чего он оказался на встречной полосе и столкнулся с двумя автомобилями.
По решению Асбестовского городского суда в июле 2022 года в ДТП был признан виновным водитель Renault Logan. Его привлекли к ответственности по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ за причинение вреда здоровью средней тяжести пассажиру и оштрафовали на 10 тыс. руб.
Однако владелец машины Renault Logan не согласился с решением суда и обратился в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с иском к АО «Свердловскавтодор» о возмещении ущерба. Он посчитал, что ДТП произошло из-за дефекта дорожного покрытия. Также он прибег к помощи экспертов для заключения о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства. Кроме того, на основании акта ГИБДД зафиксировано, что на проезжей части дороги есть занижение обочины. При этом глубина ее проседания составляет более 4 см.
Вследствие этого истец просил взыскать материальный ущерб — 594 тыс. 451 руб., компенсацию по оплате юридических услуг — 20 тыс. руб., расходы по оплате услуг эксперта — 6 тыс. руб., а также почтовые расходы и госпошлину. Решением первой судебной инстанции исковые требования были удовлетворены частично. С АО «Свердловскавтодор» в пользу автомобилиста взыскали 118 тыс. 890 руб., расходы по оплате услуг эксперта — 1,2 тыс. руб., по оплате юридических услуг — 4 тыс. руб., а также почтовые расходы и госпошлину.
Ответчик подал апелляцию, но Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.
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