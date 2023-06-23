В Екатеринбурге пассажирка заплатит таксисту более 80 тыс. рублей за причинение ущерба автомобилю

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. Свердловский областной суд обязал АО «Свердловскавтодор» компенсировать владельцу ...07.07.2020 Компания «Ростелеком» заплатит более 60 тыс. рублей за поврежденный автомобиль екатеринбуржца
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2020. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Ленинского районного суда о ...14.11.2019 В Екатеринбурге суд взыскал с УК «Народная» более 90 тыс. рублей за упавшую на автомобиль глыбу льда
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2019. Екатеринбургскую управляющую компанию (УК) «Народная» обязали выплатить более 90 тыс. ...04.12.2018 «Свердловская теплоснабжающая компания» выплатит более 100 тыс. рублей за разбитый Mercedes в Первоуральске
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2018. Первоуральский городской суд взыскал с ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» ...31.07.2018 С компании «Свердловскавтодор» суд взыскал ущерб от наезда автомобиля Cadillac на дорожную выбоину
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2018. Октябрьский районный суд Екатеринбурга взыскал с АО «Свердловскавтодор» 7,2 тыс. руб. в ...