В Екатеринбурге пассажирка заплатит таксисту более 80 тыс. рублей за причинение ущерба автомобилю

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. В Екатеринбурге местная жительница выплатит 81 тыс. 647 руб. за поврежденный автомобиль Lifan, принадлежащий таксисту. Об этом сообщает пресс-служба свердловского облсуда.



Как стало известно, таксист отвозил пассажирку во двор нужного дома, но она внезапно открыла левую заднюю дверь, чтобы выйти на проезжую часть. В результате необдуманных действий пассажирки пострадал также автомобиль, ехавший следом.



Стоимость восстановительного ремонта такси составила 80 тыс. 362 руб., не включая расходы по оценке (7 тыс. 500 руб.) и госпошлину (2 тыс. 836 руб.). Владелец авто обратился с иском в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, чтобы взыскать с ответчика компенсацию.



Согласно решению суда первой инстанции, водитель такси не запрещал пассажирке выходить на проезжую часть, а лишь предупредил ее о приближающемся сзади автомобиле. Таким образом, суд пришел к выводу, что в причинении материального ущерба истцу в соотношении 90% на 10% виновны пассажирка и водитель.



Решением Октябрьского районного суда Екатеринбурга исковые требования были удовлетворены частично. С ответчика взыскана стоимость восстановительного ремонта в размере 72 тыс. 325 руб., убытки по оплате услуг эксперта — 6 тыс. 750 руб., расходы по оплате госпошлины — 2 тыс. 572 руб.



Ответчица подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Однако решение первой судебной инстанции осталось без изменений.