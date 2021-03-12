РЖД заплатит свердловчанке за падение на перроне более 220 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда частично подтвердила решение нижестоящей инстанции по иску пассажирки к ОАО «Российские железные дороги». Компания должна будет выплатить ей более 220 тыс. руб., сообщает пресс-служба суда.



Судом установлено, что в декабре 2021 года пассажирка, выйдя из электрички на станции «Гороблагодатская», поскользнулась и упала на перроне. Женщина получила перелом бедра со смещением и в течение длительного времени была вынуждена восстанавливаться после травмы.



Согласно протоколу осмотра места происшествия, на посадочной платформе имелись незначительные заснеженные участки, а также она не была посыпана песком. Право собственности на данную платформу, согласно выписке из ЕГРН, закреплено за ОАО «РЖД».



Пострадавшая обратилась в Кушвинский городской суд с иском к Управлению Свердловской железной дороги о взыскании материального ущерба — затрат на лечение — 78 тыс. 462 руб., а также компенсации морального вреда в размере 300 тыс. руб. По решению суда с ОАО «РЖД» был взыскан материальный ущерб в размере 78 тыс. 497 руб. и 150 тыс. руб. компенсации морального вреда.



ОАО «РЖД» обратилось с апелляцией в Свердловский областной суд с требованием отмены решения. Однако судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда, рассмотрев материалы дела, согласилась с выводами суда первой инстанции, доказывающими виновность ответчика в падении пассажирки и причинении ей травмы. Апелляционный суд также частично оставил в силе решение первой инстанции в части размера компенсации морального вреда. В части материального вреда было принято решение взыскать с ответчика 77 тыс. 281 руб. ущерба в пользу истца.