Камышловская больница выплатит сотруднице более 80 тыс. рублей за пострадавший из-за пожара автомобиль

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. Камышловская больница по решению суда выплатит своей сотруднице более 80 тыс. руб. компенсации за пострадавшую из-за пожара машину. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Инцидент произошел в феврале 2022 года, когда женщина приехала на работу в больницу и оставила свой автомобиль во дворе хирургии, примерно в пяти метрах от деревянного здания скорой помощи. Утром следующего дня постройка загорелась. Из-за огня у транспорта выгорела левая фара и пострадало лакокрасочное открытие. Эксперт, к которому обратилась пострадавшая, оценил стоимость ремонта в 112,5 тыс. руб.



Полиция отказалась возбуждать уголовное дело, поскольку проверка показала, что причиной пожара стало короткое замыкание. Но сотрудница больницы решила, что учреждение нарушило правила пожарной безопасности при эксплуатации здания отделения скорой помощи. Женщина обратилась в Камышловский районный суд с требованием взыскать деньги за ремонт машины, услуги экспертов, составление иска, а также госпошлину.



В качестве соответчиков были привлечены Минздрав РФ, региональный минфин, МУГИСО и АО «ЭнергосбыТ плюс». Назначенная судом экспертиза определила, что причиной замыкания стал аварийный режим работы электропроводки. Также стоимость ремонта машины была переоценена в 63,2 тыс. руб.



В итоге суд удовлетворил требования истца частично: 63,2 тыс. руб. — за ремонт машины, 3 тыс. 651 руб. — за услуги эксперта, 1 тыс. 966 руб. — за составление искового заявления, 11 тыс. 236 руб. — за оплату услуг представителя, 1 тыс. 938 руб. — за госпошлину. Помимо этого, в пользу ФБУ «Уральский региональный центр судебной экспертизы» взыскана стоимость экспертизы — 33 тыс. руб.



Больница попыталась оспорить решение в Свердловском областном суде. Судебная коллегия оставила выплаты в отношении истца в силе, но освободила учреждение от обязательств по оплате судебной экспертизы — эти средства будут выплачены из федерального бюджета.