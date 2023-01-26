Житель Камышловского района отсудил 200 тыс. рублей за упавший на него остановочный комплекс

РЖД заплатит свердловчанке за падение на перроне более 220 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2022. Житель города Первоуральск Свердловской области отсудил у работодателя 1 млн руб. в ...

Житель Первоуральска отсудил у компании «Экотехпром» 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за травму на производстве

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2017. По решению суда АО «Свердловскавтодор» выплатит автомобилисту более 57 987 руб. в ...

«Свердловскавтодор» выплатит 58 тыс. рублей водителю, попавшему в ДТП из-за колеи на трассе

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2015. Житель Екатеринбурга отсудил у ООО «Антей» 9 тыс. руб. за небезопасную дверь, сообщает ...

Житель Екатеринбурга отсудил у торгового центра «Антей» 9 тыс. рублей за небезопасную дверь

Житель Екатеринбурга отсудил у бассейна «Юность» более 90 тысяч рублей за травму, полученную в 2009 году

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2013. Житель Екатеринбурга отсудил у бассейна «Юность» более 90 тыс. руб. за травму, ...