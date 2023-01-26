Житель Камышловского района отсудил 200 тыс. рублей за упавший на него остановочный комплекс

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. АО «Свердловскавтодор» выплатит жителю села Володинское (Камышловский район) 200 тыс. руб. за травму, полученную после падения остановочного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Инцидент произошел в июле 2021 года, когда мужчина пас коров. Увидев, что начинается дождь, пострадавший решил укрыться за павильоном на находящейся рядом автобусной остановке. Но от порыва ветра постройка накренилась и упала на пастуха. Самостоятельно выбраться из-под конструкции он не смог, потребовалась помощь местных жителей, которые также вызвали мужчине скорую помощь.
Врачи диагностировали перелом бедренной кости, что потребовало длительного лечения. Однако пострадавший до сих пор испытывает боль в ноге.
Пострадавший узнал, что за содержание дороги и находящихся на ней искусственных сооружений отвечает АО «Свердловскавтодор». Тогда мужчина обратился в Камышловский городской суд с требованием взыскать с организации либо с ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» 200 тыс. руб. компенсации морального вреда.
Суд установил, что в тот день скорость ветра составляла 13 м/с, что не является стихийным бедствием. Значит конструкция была плохо закреплена. Надлежащим ответчиком признали АО «Свердловскавтодор», обязав выплатить требуемую сумму. Организация попыталась оспорить решение в Свердловском областном суде, утверждая, что ответственность несет «Управление автомобильных дорог». Однако судебная коллегия оставила в силе первоначальное решение.
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