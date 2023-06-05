В Верхней Пышме коммунальная служба возместит владелице Kia Rio более 155 тыс. рублей за вмятины от упавшего дерева

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. В Екатеринбурге коммунальная служба ООО «УК ЖКХ Октябрьского района» возместит ...31.05.2021 Управляющую компанию в Березовском обязали выплатить ущерб в сумме 58 тыс. рублей за упавшее на автомобиль дерево
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2021. Суд в Березовском обязал управляющую компанию «ЖКХ-Холдинг» возместить горожанке 58 ...23.05.2018 Житель Екатеринбурга взыскал с администрации района 70 тыс. рублей за упавшее на автомобиль дерево
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2018. Житель Екатеринбурга взыскал с администрации района 70 тыс. руб. за упавшее на ...19.04.2018 Администрация поселка в Верхней Пышме заплатит за упавшее на машину дерево более 500 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2018. Верхнепышминский городской суд взыскал с Кедровской поселковой администрации городского ...04.07.2017 В Екатеринбурге с УК «Орджоникидзевская УЖК» взыскали более 95 тыс. рублей за упавшее на машину дерево
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2017. В Екатеринбурге с УК «Орджоникидзевская УЖК» взыскали более 95 тыс. руб. за упавшее на ...