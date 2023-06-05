В Верхней Пышме коммунальная служба возместит владелице Kia Rio более 155 тыс. рублей за вмятины от упавшего дерева

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Свердловский областной суд обязал МКУ «Комитет ЖКХ» компенсировать более 155 тыс. руб. владелице Kia Rio. Организация возместит жителю Верхней Пышмы ущерб от повреждения его машины упавшим деревом.



Как сообщает пресс-служба ведомства, в мае 2022 года автомобиль Kia Rio был припаркован во дворе дома на улице Петрова в Верхней Пышме, где на машину упало дерево и повредило ее. Обслуживает эту территорию МКУ «Комитет ЖКХ».



По оценке эксперта, стоимость восстановительного ремонта составила 102 тыс. 211 руб., а сама экспертиза стоила 7 тыс. руб. По словам автовладелицы, дерево упало на транспорт из-за того, что коммунальные службы не проконтролировали, в каком состоянии находится дерево.



Женщина обратилась в Верхнепышминский городской суд, чтобы взыскать с ответчика сумму ущерба в размере 151 тыс. 041 руб., а также расходы по оплате госпошлины — 3 тыс. 020 руб. Суд частично удовлетворил требования истца: взыскал с МКУ «Комитет ЖКХ» сумму ущерба — 144 тыс. 041 руб., расходы на проведение экспертизы — 7 тыс. руб., а также на оплату госпошлины — 4 тыс. 080 руб.



В то же время с решением не согласилось третье лицо — администрация городского округа Верхняя Пышма. Их представитель подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд об освобождении организации от ответственности из-за неблагоприятных погодных условий в день происшествия.



Однако Свердловский областной суд установил, что, согласно показаниям Уральского Гидрометцентра, в день падения дерева не было сильного ветра. В результате решение первой судебной инстанции осталось без изменений.