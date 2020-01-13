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В Екатеринбурге управляющая компания возместит владельцу Subaru Impreza более 235 тыс. рублей за упавшие на машину ветки

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. В Екатеринбурге коммунальная служба ООО «УК ЖКХ Октябрьского района» возместит владельцу Subaru Impreza 235 тыс. 901 руб. за ущерб, причиненный упавшими на машину ветками деревьев. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Как стало известно, местный житель припарковал свой автомобиль у дома № 56 по ул. Ленина. В какой-то момент ветки дерева, стоящего поблизости, надломились и упали на машину. Екатеринбуржец обратился к специалисту, который оценил стоимость причиненного ущерба в 228 тыс. 154 руб.

Владелец авто подал иск в Октябрьский районный суд Екатеринбурга к ООО «УК ЖКХ Октябрьского района», осуществляющему управление многоквартирным домом. По заключению судебной экспертизы стоимость восстановительного ремонта транспортного средства составила 173 тыс. 800 руб.

По решению первой судебной инстанции иск был частично удовлетворен. С ООО «УК ЖКХ Октябрьского района» также взыскали сумму ремонта авто, штраф в 50 тыс. руб., расходы на оплату услуг эксперта — 5 тыс. руб., на оформление нотариальной доверенности — 2 тыс. 300 руб., а также на почтовые расходы и госпошлины. Однако ответчик обжаловал данное решение в Свердловском областном суде.

Свердловский областной суд оставил без изменений решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга, так как ответчик не предоставил доказательств того, что причиной падения веток было стихийное бедствие или иные обстоятельства.

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