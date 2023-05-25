Приставы арестовали у екатеринбуржца Audi Q7 из-за долга в 58 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) России по Свердловской области арестовали у екатеринбуржца Audi Q7 из-за долга в 58 млн руб.
Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина был осужден за попытку ограбления банкомата и другие кражи со счетов банка в особо крупном размере по статье 158 УК РФ. Суд обязал его компенсировать ущерб банковских организаций.
Было установлено, что у должника есть автомобиль Audi Q7. Сотрудники ГУ ФССП объявили машину в исполнительский розыск. В ходе рейда судебных приставов и ГИБДД автомобиль был обнаружен на Сибирском тракте. За рулем иномарки был сын должника.
В результате на машину был составлен акт описи и ареста имущества. Автомобиль эвакуирован на специализированную автостоянку для оценки и дальнейшей продажи.
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