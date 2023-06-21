Свердловские приставы арестовали у екатеринбуржца Audi A3 за долги по налогам

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали у местного предпринимателя автомобиль ...14.06.2023 Приставы арестовали у екатеринбуржца Audi Q7 из-за долга в 58 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) России ...24.04.2023 В Екатеринбурге судебные приставы арестовали Toyota Land Cruiser Prado за долги владельца в 8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. Свердловские судебные приставы арестовали автомобиль руководителя юридического лица ...13.12.2021 В Екатеринбурге у местного жителя арестовали автомобиль Jaguar XJ за долг в 26 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2021. Судебные приставы Свердловской области арестовали у екатеринбуржца автомобиль Jaguar XJ ...10.06.2021 Житель Среднеуральска оплатил долги по налогам на сумму 148 тыс. рублей после ареста его автомобиля
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2021. Судебные приставы арестовали автомобиль Chery SUV T11 у жителя Среднеуральска за ...