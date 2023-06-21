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Вчера, 14:43

Свердловские приставы арестовали у екатеринбуржца Audi A3 за долги по налогам

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. Судебные приставы Свердловской области нашли и арестовали автомобиль екатеринбуржца из-за задолженности по уплате налогов, которая превысила 200 тыс. руб.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ ФССП России, гражданин скрывался от сотрудников службы судебных приставов и не оплачивал долги. Сотрудники ведомства установили, что мужчина владеет машиной Audi A3. Автомобиль разыскали, составили акт описи имущества и отправили на хранение в специализированную организацию. После этого екатеринбуржец погасил всю сумму долга. Автотранспортное средство было возвращено владельцу.
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