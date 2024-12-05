В Екатеринбурге приставы арестовали автомобиль LX 570 в счет погашения долга в размере 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2024. В Первоуральске судебные приставы арестовали автомобиль LADA, принадлежащий местному ...18.07.2024 В Екатеринбурге судебные приставы арестовали Land Rover Discovery из-за задолженностей по налогам
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2024. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали принадлежащий местному жителю автомобиль ...09.07.2024 В Екатеринбурге приставы арестовали автомобиль Toyota Prado в счет погашения 300 тыс. рублей налогового долга
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали у местного жителя автомобиль марки Toyota ...31.01.2024 В Екатеринбурге судебные приставы арестовали у местной жительницы автомобиль Mazda 3 за долг в размере 935 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль женщины, задолжавшей торговому ...20.09.2018 Судебные приставы арестовали у жительницы Ревды автомобиль BMW X3 за долг по налогам 1,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2018. Судебные приставы арестовали автомобиль BMW X3, принадлежащий жительнице Ревды, которая ...