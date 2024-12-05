В Екатеринбурге приставы арестовали автомобиль LX 570 в счет погашения долга в размере 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2025. Судебные приставы Екатеринбурга арестовали автомобиль LX 570, принадлежащий местному жителю, отцу двоих несовершеннолетних детей, который задолжал более 1 млн руб. алиментов, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.



Автомобиль был эвакуирован на специализированную стоянку и передан на ответственное хранение. Если должник не погасит задолженность, транспортное средство будет оценено и продано через ТУ Росимущества. Кроме того, мужчине грозят административная и уголовная ответственность.