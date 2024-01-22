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Вчера, 09:44

В Екатеринбурге судебные приставы арестовали у местной жительницы автомобиль Mazda 3 за долг в размере 935 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль женщины, задолжавшей торговому центру «Семь ключей» 935 тыс. руб. за аренду помещения. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Принадлежащий женщине автомобиль Mazda 3, обнаруженный в ходе розыскных мероприятий на парковке в Академическом районе, был эвакуирован на специализированную автостоянку под ответственное хранение.

Если должница не приступит к погашению задолженности, автомобиль будет передан на торги.
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