В Екатеринбурге судебные приставы арестовали у местной жительницы автомобиль Mazda 3 за долг в размере 935 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. Судебные приставы Екатеринбурга арестовали автомобиль мужчины, накопившего долги в ...22.10.2021 Судебные приставы арестовали у екатеринбуржца автомобиль Toyota Corolla за кредитный долг на 507 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2021. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль Toyota Corolla у местного ...18.02.2020 Судебные приставы арестовали у жительницы Екатеринбурга автомобиль Audi Q7 за долг в 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2020. Судебные приставы-исполнители арестовали у жительницы Екатеринбурга автомобиль Audi Q7 ...27.12.2019 У жителя Первоуральска арестовали автомобиль Mazda CX-5 за неуплату налогов на сумму 400 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2019. В Первоуральске судебные приставы арестовали у местного жителя автомобиль Mazda CX-5 за ...15.03.2018 В Екатеринбурге за коммунальные долги приставы арестовали автомобиль Range Rover Vogue
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2018. Судебные приставы арестовали у жительницы Екатеринбурга автомобиль Range Rover Vogue, ...