В Екатеринбурге судебные приставы арестовали у местной жительницы автомобиль Mazda 3 за долг в размере 935 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль женщины, задолжавшей торговому центру «Семь ключей» 935 тыс. руб. за аренду помещения. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.



Принадлежащий женщине автомобиль Mazda 3, обнаруженный в ходе розыскных мероприятий на парковке в Академическом районе, был эвакуирован на специализированную автостоянку под ответственное хранение.



Если должница не приступит к погашению задолженности, автомобиль будет передан на торги.