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В Екатеринбурге судебные приставы арестовали Mercedes Benz за долг в 357 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль местной жительницы из-за долга в 357 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ФССП по Свердловской области.

Так, в Чкаловское районное отделение судебных приставов города Екатеринбурга ГУФССП России по Свердловской области поступил исполнительный документ о взыскании материального ущерба в размере 357 тыс. руб. с физического лица в пользу другого физического лица. Из материалов дела установлено, что материальный ущерб причинила водитель Mercedes.

Поскольку должница не произвела положенные выплаты, было принято решение об аресте принадлежащего ей Mercedes Benz. Автомобиль разыскали и передали на ответхранение. Если в ближайшее время должница не приступит к возмещению материального ущерба, автомобиль будет передан на реализацию в ТУ Росимущества.
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