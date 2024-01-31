В Екатеринбурге судебные приставы арестовали Mercedes Benz за долг в 357 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль женщины, задолжавшей торговому ...22.01.2024 У жителя Екатеринбурга судебные приставы арестовали Mercedes за долг в 2,4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. Судебные приставы Екатеринбурга арестовали автомобиль мужчины, накопившего долги в ...21.10.2022 Житель Екатеринбурга добровольно отдал судебным приставам Mercedes GL 400 для погашения долгов на сумму порядка 7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2022. Судебные приставы Верх-Исетского районного отделения города Екатеринбурга арестовали ...30.06.2020 В Екатеринбурге судебные приставы арестовали Mercedes-Benz за долг по кредиту в размере 169 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2020. Судебные приставы Свердловской области наложили арест на автомобиль Mercedes-Benz, ...23.03.2018 Судебные приставы за долги арестовали у жителя Первоуральска автомобиль Mercedes-Benz
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2018. В Первоуральске судебные приставы наложили арест на автомобиль Mercedes-Benz GL 350 ...