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Вчера, 12:39

Судебные приставы Екатеринбурга приостановили деятельность ДК «Химмаш» на 30 суток

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. В Екатеринбурге по решению суда на 30 суток приостановлена работа ДК «Химмаш» из-за нарушения требований пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

«В Чкаловское районное отделение судебных приставов города Екатеринбурга ГУФССП России по Свердловской области поступил исполнительный лист о приостановлении деятельности объекта защиты Дворца культуры «ЖК «Кристалл», расположенного по адресу город Екатеринбург, улица Грибоедова, 13 на срок 30 суток из-за нарушений требований пожарной безопасности», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство и выехал по месту нахождения должника. Ему вручено требование о немедленном приостановлении эксплуатации помещений до полного устранения нарушений требований пожарной безопасности.
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