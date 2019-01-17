Судебные приставы Екатеринбурга приостановили деятельность ДК «Химмаш» на 30 суток

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2019. В Верхней Пышме судебные приставы приостановили деятельность автосалона «Гранд» до ...06.06.2018 В Екатеринбурге приставы опечатали вход в ТК Baku Plaza из-за нарушений норм пожарной безопасности
Судебные приставы Кировского районного отдела Екатеринбурга опечатали вход в здание торгового комплекса Baku Plaza на ...06.06.2018 В Екатеринбурге приставы опечатали вход в ТК Baku Plaza из-за нарушений норм пожарной безопасности
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2018. Судебные приставы Кировского районного отдела Екатеринбурга опечатали вход в здание ...04.06.2015 Компанию «Метресурс-С» закрыли на три месяца за нарушение правил пожарной безопасности
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2015. В Екатеринбурге судебные приставы на 90 суток приостановили деятельность ООО ...10.02.2010 Эксплуатация здания авиационного отделения почтовых перевозок в аэропорту Кольцово приостановлена на 30 суток в связи с нарушениями правил пожарной безопасности
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2010. Эксплуатация здания авиационного отделения почтовых перевозок, расположенного в ...