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Житель Екатеринбурга под угрозой ареста автомобиля оплатил почти 2 млн задолженности по кредитным платежам

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. В Чкаловском районе Екатеринбурга судебные приставы произвели арест автомобиля должника в соответствии с исполнительным листом. Владелец авто, чтобы не лишиться транспортного средства, в течение нескольких часов изыскал средства и погасил кредитную задолженность в размере более 1,9 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Свердловской области.

Ранее в Чкаловское районное отделение судебных приставов поступил исполнительный документ о взыскании задолженности по кредитным платежам. Должнику было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства и требование об исполнении решения суда. Мужчину также уведомили, что в случае неисполнения решения суда взыскание будет обращено на залоговое имущество — автомобиль марки Toyota Camry. Однако должник своевременно решение суда не исполнил, а от судебного пристава-исполнителя скрывался.
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