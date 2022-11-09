Житель Екатеринбурга под угрозой ареста автомобиля оплатил почти 2 млн задолженности по кредитным платежам

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2022. Житель Березовского погасил задолженность перед супругой в размере 400 тыс. 650 руб. в ...31.03.2021 Екатеринбуржец погасил задолженность по кредиту после ареста судебными приставами его автомобиля Mazda
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2021. В Екатеринбурге мужчина погасил задолженность по кредиту после того, как судебные ...30.03.2021 В Екатеринбурге мужчина погасил кредит после ареста его автомобиля Toyota Camry судебными приставами
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2021. В Екатеринбурге судебные приставы добились погашения задолженности по кредиту мужчины, ...01.10.2020 Свердловчанин погасил долг по налогам в сумме 30 тыс. рублей только после ареста автомобиля BMW Х5
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2020. Житель Верхней Пышмы погасил задолженность по транспортному налогу в сумме порядка 30 ...23.10.2019 В Екатеринбурге с транспортной компании взыскали 1,5 млн рублей задолженности в пользу федерального казначейства
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2019. В Екатеринбурге с транспортной компании взыскали 1,5 млн руб. задолженности перед ...