Свердловские приставы арестовали Mercedes жителя Сургута из-за долгов в размере 777 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. В Сургутском отделении судебных приставов было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов в размере 777 тыс. руб. на содержание несовершеннолетнего ребенка. После розыска должник был найден в Белоярском районе Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального ГУФССП России.



Также судебные приставы Свердловской области установили, что мужчина купил земельный участок в 500 кв. м. и автомобиль Mercedes МL. В результате на транспортное средство должника сотрудники ведомства составили акт описи и ареста имущества.



В отношении отца за неуплату алиментов без уважительных причин был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Также суд назначил наказание в виде 20 часов обязательных работ.



После предпринятых судебными приставами мер должник погасил задолженность по алиментам в полном объеме. Мужчине вернули автомобиль, и затем он преступил к отработке назначенного наказания.