УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:02

Свердловские приставы арестовали Mercedes жителя Сургута из-за долгов в размере 777 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. В Сургутском отделении судебных приставов было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов в размере 777 тыс. руб. на содержание несовершеннолетнего ребенка. После розыска должник был найден в Белоярском районе Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального ГУФССП России.

Также судебные приставы Свердловской области установили, что мужчина купил земельный участок в 500 кв. м. и автомобиль Mercedes МL. В результате на транспортное средство должника сотрудники ведомства составили акт описи и ареста имущества.

В отношении отца за неуплату алиментов без уважительных причин был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Также суд назначил наказание в виде 20 часов обязательных работ.

После предпринятых судебными приставами мер должник погасил задолженность по алиментам в полном объеме. Мужчине вернули автомобиль, и затем он преступил к отработке назначенного наказания.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.06.2021 Житель Среднеуральска оплатил долги по налогам на сумму 148 тыс. рублей после ареста его автомобиля

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2021. Судебные приставы арестовали автомобиль Chery SUV T11 у жителя Среднеуральска за ...

31.03.2021 Екатеринбуржец погасил задолженность по кредиту после ареста судебными приставами его автомобиля Mazda

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2021. В Екатеринбурге мужчина погасил задолженность по кредиту после того, как судебные ...

23.10.2019 У жительницы Свердловской области арестовали автомобиль KIA за долги по кредитам в 200 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2019. У жительницы Свердловской области арестовали автомобиль KIA за долги по кредитам в 200 ...

04.03.2019 В Екатеринбурге у должника по алиментам судебные приставы арестовали автомобиль ВМW

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2019. В Екатеринбурге судебным приставом-исполнителем у должника по алиментам арестован ...

03.05.2018 В Екатеринбурге бизнесмену из Норвегии назначили 40 часов обязательных работ за невыплату алиментов

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. В Екатеринбурге суд назначил гражданину Королевства Норвегии, занимавшемуся в России ...

Популярные новости
10.03.2023В Екатеринбургском музее ИЗО представили результаты реставрации уникального фаянсового панно «Праздник» конца 1930-х годов06.03.2023В Челябинской области из-за непогоды введен режим повышенной готовности для специалистов «Россети Урал» — «Челябэнерго»10.03.2023Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 105 тыс. рублей за кв. метр17.03.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты для продолжения строительства трамвайной линии в Академический район20.03.2023В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о незаконном привлечении 23 млн рублей дольщиков для строительства ЖК «Да Винчи»
Архив новостей
Апрель 2023 (101)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18