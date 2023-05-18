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В Екатеринбурге приставы арестовали автомобиль и земельный участок мужчины из-за долга в 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. Автомобиль и земельный участок жителя Екатеринбурга были арестованы судебными приставами в счет погашения задолженности по алиментам в размере свыше 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Свердловской области.

В ходе проверки имущественного положения отца-должника уполномоченные службы разыскали автомобиль марки Hyundai Accent, спрятанный на парковке в одном из дворов Екатеринбурга. Также был составлен акт описи-ареста земельного участка, находящегося в собственности должника. Имущество будет передано на оценку и дальнейшую реализацию в ТУ Росимущества. Вырученные на торгах денежные средства позволят полностью погасить накопленный долг перед взыскателем.

Родитель-должник привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд в качестве наказания назначил мужчине 25 часов обязательных работ.
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