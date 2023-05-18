В Екатеринбурге приставы арестовали автомобиль и земельный участок мужчины из-за долга в 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. В Екатеринбурге мужчина погасил задолженность по налоговым выплатам на 460 тыс. руб. ...05.04.2023 Свердловские приставы арестовали Mercedes жителя Сургута из-за долгов в размере 777 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. В Сургутском отделении судебных приставов было возбуждено исполнительное производство о ...11.09.2020 Судебные приставы арестовали у жителя Екатеринбурга автомобиль BMW Х5 за долг в 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2020. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали BMW Х5 должника в счет погашения долга по ...04.03.2019 В Екатеринбурге у должника по алиментам судебные приставы арестовали автомобиль ВМW
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2019. В Екатеринбурге судебным приставом-исполнителем у должника по алиментам арестован ...27.03.2018 В Качканаре у местного жителя арестовали дом, участки земли, склад и автомобиль из-за долга по налогам
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2018. В Качканаре судебные приставы арестовали у местного индивидуального предпринимателя ...