В Свердловской области владелец поврежденного рогами коровы автомобиля Toyota Land Cruiser получит свыше 80 тыс. рублей компенсации

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. Жители деревни Коптело-Шамары Шалинского городского округа за нарушение правил содержания крупнорогатого скота, в результате которого был поврежден автомобиль Toyota Land Cruiser, заплатят штраф в размере свыше 80 тыс. руб., сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



Владелец Toyota Land Cruiser, автомобиль которого был поврежден, как показала экспертиза, рогами крупнорогатого скота, обратился в Шалинский районный суд с просьбой взыскать с ответчиков (хозяев крупнорогатого скота) ущерб в размере 110 тыс. 600 руб. и возместить судебные расходы в размере 6 тыс. 472 руб.



Суд удовлетворил требования частично: с ответчиков взыскан ущерб в размере 79 тыс. 672 руб., расходы на проведение автотехнической экспертизы в размере 2 тыс. 161 руб. и 2,5 тыс. руб. госпошлины.



Ответчики, посчитав факт причинения ущерба автомобилю именно их животными недоказанным, подали апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию.



Однако Свердловский областной суд заключил, что ответчики не выполнили свои обязанности по содержанию домашних животных, и оставил решение районного суда без изменения.