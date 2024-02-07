В Нижнем Тагиле управляющая компания заплатит 117 тыс. рублей за повреждение Audi Q3 снежной наледью

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В Первоуральске ООО «Управляющая компания «Новый горизонт» выплатит 380 тыс. руб. ...22.07.2021 Житель Верхней Салды отсудил у ИП более 330 тыс. рублей за поврежденный во время установки сигнализации автомобиль
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2021. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Верхнесалдинского районного ...09.10.2019 Администрация Полевского выплатит более 100 тыс. рублей за упавшее на частный дом дерево
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2019. Суд постановил взыскать с администрации Полевского более 100 тыс. руб. за упавшее на ...14.06.2019 Суд взыскал с «ЭнергосбыТ Плюс» более 4,5 млн рублей из-за пожара в Березовском
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. С «ЭнергосбыТ Плюс» взыскано более 4,5 млн рублей из-за пожара в квартире жилого дома в ...11.09.2018 Косулинская управляющая компания заплатит более 70 тыс. рублей штрафа за плесень и грибок в жилом доме
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2018. Суд взыскал с управляющей компании более 70 тыс. руб. за создание неблагоприятных ...