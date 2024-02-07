В Нижнем Тагиле управляющая компания заплатит 117 тыс. рублей за повреждение Audi Q3 снежной наледью

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2024. В Нижнем Тагиле управляющая компания «Центр-НТ» выплатит местной жительнице компенсацию в размере 117 тыс. руб. за повреждение принадлежащего ей автомобиля Audi Q3, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Владелица поврежденного автомобиля, не дождавшись от управляющей компании «Центр-НТ» компенсации ущерба, обратилась в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила с требованием взыскать с компании 146 тыс. 832 руб. возмещения ущерба, компенсацию морального вреда (10 тыс. руб.), штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя (78 тыс. 416 руб.) и судебные расходы (22 тыс. 137 руб.).



Суд назначил автотехническую экспертизу поврежденного автомобиля — ущерб был оценен в 88 тыс. 700 руб.



Также суд установил, что машина, вопреки предупреждающей табличке, была припаркована с нарушениями — на расстоянии менее 10 м от дома, и, учитывая это обстоятельство, определил степень вины ответчика в 75%, собственника автомобиля — в 25%, удовлетворив исковые требования частично.



Так, в пользу истца взысканы материальный ущерб в размере 66 тыс. 525 руб. (75% от 88 тыс. 700 руб.), компенсация морального вреда (5 тыс. руб.), штраф (35 тыс. 762 руб.) и судебные расходы (10 тыс. руб.).



Представитель управляющей компании подал апелляцию в вышестоящую инстанцию, настаивая, что в протоколе осмотра автомобиля сотрудниками полиции указаны только трещины в лакокрасочном покрытии и не зафиксировано наличие на машине сошедшего с крыши снега и льда.



Однако Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным и оставил его без изменения.