УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:44

В Нижнем Тагиле управляющая компания заплатит 117 тыс. рублей за повреждение Audi Q3 снежной наледью

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2024. В Нижнем Тагиле управляющая компания «Центр-НТ» выплатит местной жительнице компенсацию в размере 117 тыс. руб. за повреждение принадлежащего ей автомобиля Audi Q3, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Владелица поврежденного автомобиля, не дождавшись от управляющей компании «Центр-НТ» компенсации ущерба, обратилась в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила с требованием взыскать с компании 146 тыс. 832 руб. возмещения ущерба, компенсацию морального вреда (10 тыс. руб.), штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя (78 тыс. 416 руб.) и судебные расходы (22 тыс. 137 руб.).

Суд назначил автотехническую экспертизу поврежденного автомобиля — ущерб был оценен в 88 тыс. 700 руб.

Также суд установил, что машина, вопреки предупреждающей табличке, была припаркована с нарушениями — на расстоянии менее 10 м от дома, и, учитывая это обстоятельство, определил степень вины ответчика в 75%, собственника автомобиля — в 25%, удовлетворив исковые требования частично.

Так, в пользу истца взысканы материальный ущерб в размере 66 тыс. 525 руб. (75% от 88 тыс. 700 руб.), компенсация морального вреда (5 тыс. руб.), штраф (35 тыс. 762 руб.) и судебные расходы (10 тыс. руб.).

Представитель управляющей компании подал апелляцию в вышестоящую инстанцию, настаивая, что в протоколе осмотра автомобиля сотрудниками полиции указаны только трещины в лакокрасочном покрытии и не зафиксировано наличие на машине сошедшего с крыши снега и льда.

Однако Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным и оставил его без изменения.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.02.2024 В Первоуральске суд взыскал с управляющей компании 380 тыс. рублей в пользу упавшего на скользком крыльце мужчины

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В Первоуральске ООО «Управляющая компания «Новый горизонт» выплатит 380 тыс. руб. ...

22.07.2021 Житель Верхней Салды отсудил у ИП более 330 тыс. рублей за поврежденный во время установки сигнализации автомобиль

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2021. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Верхнесалдинского районного ...

09.10.2019 Администрация Полевского выплатит более 100 тыс. рублей за упавшее на частный дом дерево

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2019. Суд постановил взыскать с администрации Полевского более 100 тыс. руб. за упавшее на ...

14.06.2019 Суд взыскал с «ЭнергосбыТ Плюс» более 4,5 млн рублей из-за пожара в Березовском

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. С «ЭнергосбыТ Плюс» взыскано более 4,5 млн рублей из-за пожара в квартире жилого дома в ...

11.09.2018 Косулинская управляющая компания заплатит более 70 тыс. рублей штрафа за плесень и грибок в жилом доме

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2018. Суд взыскал с управляющей компании более 70 тыс. руб. за создание неблагоприятных ...

Популярные новости
27.04.2024В некоторых районах Екатеринбурга во время празднования Дня Победы будет запрещена продажа алкоголя26.04.2024На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон27.04.2024В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве с причинением ущерба на сумму свыше 12 млн рублей16.04.2024Дорожные тренды15.04.2024Выдача ипотеки снизилась на 21%
Архив новостей
Май 2024 (196)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18