В Асбесте управляющая компания выплатит квартиросъемщикам более 160 тыс. рублей компенсации за неисправность инженерных систем

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2024. В Нижнем Тагиле управляющая компания «Центр-НТ» выплатит местной жительнице компенсацию ...09.10.2019 Администрация Полевского выплатит более 100 тыс. рублей за упавшее на частный дом дерево
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2019. Суд постановил взыскать с администрации Полевского более 100 тыс. руб. за упавшее на ...14.06.2019 Суд взыскал с «ЭнергосбыТ Плюс» более 4,5 млн рублей из-за пожара в Березовском
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. С «ЭнергосбыТ Плюс» взыскано более 4,5 млн рублей из-за пожара в квартире жилого дома в ...28.12.2018 В Свердловской области водитель взыскал с дорожных служб 135 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2018. Водитель, угодивший в ДТП из-за сломанного указателя на 10 км автодороги с. Битимка — ...20.12.2017 В Каменске-Уральском управляющая компания выплатит семье 150 тыс. рублей за некачественный ремонт
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2017. Управляющая компания «ДЕЗ» выплатит семье из Каменска-Уральского в совокупности 150 ...