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В Асбесте управляющая компания выплатит квартиросъемщикам более 160 тыс. рублей компенсации за неисправность инженерных систем

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. В Асбесте управляющая компания выплатит более 160 тыс. руб. компенсации местным жительницам, чья квартира была затоплена из-за неисправности общедомовой инженерной системы отопления, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Согласно материалам дела, квартиросъемщица добровольно компенсировала своим пострадавшим соседям ущерб в размере 25 тыс. 720 руб., но от дальнейших компенсаций отказалась.

Пострадавшие обратились в Асбестовский городской суд с требованием взыскать с виновника подтопления ущерб (65 тыс. 598 руб.) и моральный вред (20 тыс. руб.).

В результате назначенной судом экспертизы выяснилось, что причиной подтопления стала неисправность общедомовой инженерной системы отопления, за которую ответственна управляющая компания.

Истцы изменили свои требования и просили взыскать с управляющей компании по 69 тыс. 220 руб. ущерба в пользу каждого, возмещение судебных расходов по 14 тыс. 667 руб. и по 10 тыс. руб. за юридические услуги.

Рассмотрев материалы дела, Асбестовский городской суд взыскал с УК «Асбест» в пользу одного пострадавшего квартиросъемщика 83 тыс. 729 руб. (возмещение ущерба, возмещение госпошлины и судебных расходов), а в пользу другого — 82 тыс. 203 руб. (возмещение ущерба, возмещение госпошлины и судебных расходов) и расходы на судебную экспертизу (10 тыс. руб.).

Также суд взыскал с истцов в пользу квартиросъемщика, оказавшегося невиновным в подтоплении, 18 тыс. 500 руб. в качестве возмещения судебных расходов и 10 тыс. руб. расходов на экспертизу.

Не желая возмещать судебные расходы, истцы обжаловали решение в вышестоящей инстанции. Однако, признав доводы истцов несостоятельными, Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.
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