В Полевском управляющая компания выплатит более 400 тыс. рублей получившей перелом на скользком асфальте женщине

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда частично ...02.06.2022 Свердловский облсуд оставил без изменения решение о взыскании с компании «Форэс» 400 тыс. рублей компенсации в пользу родственников погибшего сотрудника
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2022. Свердловский областной суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, согласно ...06.12.2018 В Каменске-Уральском «Мегамарт» заплатит 60 тыс. рублей клиентке за сломанную руку на территории магазина
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2018. Пострадавшая из-за наледи клиентка магазина «Мегамарт» в Каменске-Уральском взыскала с ...24.05.2018 Жительница Екатеринбурга отсудила 78 тыс. рублей у ЦГБ № 23 за травму в поликлинике
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2018. Жительница Екатеринбурга отсудила 78 тыс. руб. у МАУ «ЦГБ № 23» за травму, полученную в ...20.12.2017 В Каменске-Уральском управляющая компания выплатит семье 150 тыс. рублей за некачественный ремонт
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2017. Управляющая компания «ДЕЗ» выплатит семье из Каменска-Уральского в совокупности 150 ...