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Вчера, 11:23

В Полевском управляющая компания выплатит более 400 тыс. рублей получившей перелом на скользком асфальте женщине

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. В Полевском управляющая компания «Южное коммунальное предприятие» (УК «ЮТП») будет обязана компенсировать моральный ущерб и лечение в стационаре пожилой женщине, которая в феврале 2023 года, поскользнувшись, получила закрытый перелом со смещением. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Прокурор Полевского обратился в суд с иском к управляющей компании «Южное коммунальное предприятие» с требованием компенсировать пострадавшей моральный ущерб в размере 600 тыс. руб., расходы на лечение и пребывание в стационаре в размере 6 тыс. 117 руб.

Иск был удовлетворен частично — с УК «ЮТП» в пользу истца были взысканы 5 тыс. 116 руб. за расходы на лечение и 400 тыс. руб. за моральный ущерб.

Ответчик, настаивая, что уборка территории проводилась согласно регламенту, а падение женщины — несчастный случай, подал апелляцию в вышестоящую инстанцию.

Однако, рассмотрев материалы дела и приняв к сведению доводы прокурора и свидетелей, сообщивших о том, что противогололедная уборка была сделана частично — только у подъездов, свердловский облсуд признал решение суда первой инстанции обоснованным и оставил его в силе.
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