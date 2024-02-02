В Свердловской области стоматология выплатит пациентке 250 тыс. рублей за перелом челюсти

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. В Свердловской области ГАУЗ СО «Режевская стоматологическая поликлиника» выплатит пациенту 250 тыс. руб. за перелом челюсти. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.



Потерпевшая обратилась в Режевской городской суд с иском к ГАУЗ СО «Режевская стоматологическая поликлиника», где в октябре 2023 во время операции по удалению зуба у женщины сломалась челюсть.



После двух операций в госпитале Екатеринбурга подвижность челюсти так и не восстановилась. Кроме того, из-за необходимости питаться через трубочку пострадавшая значительно потеряла в весе. В качестве моральной компенсации женщина потребовала со стоматологии 430 тыс. руб.



Суд иск удовлетворил частично, взыскав со стоматологии компенсацию в размере 250 тыс. руб.



Обе стороны подали на апелляцию в вышестоящую инстанцию: истец требовала полностью удовлетворить ее требования, ответчик настаивал, что оснований для взысканий нет — пациентка была предупреждена о возможных побочных эффектах операции, а медицинская помощь была оказана без дефектов.



Рассмотрев материалы дела, облсуд не нашел оснований для изменения решения суда первой инстанции.