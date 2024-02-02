В Свердловской области стоматология выплатит пациентке 250 тыс. рублей за перелом челюсти

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. В Полевском управляющая компания «Южное коммунальное предприятие» (УК «ЮТП») будет ...22.08.2023 Свердловский облсуд обязал стоматологию «Доктор Дент» выплатить пациентке свыше 1 млн рублей за плохие коронки
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Свердловский областной суд обязал ЗАО «Доктор Дент» выплатить жительнице Екатеринбурга ...27.10.2022 В Екатеринбурге будут судить за хищение 7 млн рублей бюджетных средств сотрудников бухгалтерии Стоматологической поликлиники № 1
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2022. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух сотрудников бухгалтерии ...23.03.2021 Жительница Талицы отсудила у больницы более 170 тыс. рублей за неправильный диагноз
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2021. Свердловский областной суд оставил без изменений решение о выплате пациентке Талицкой ...02.07.2020 Компания «Навигатор» выплатит компенсацию за непроданный билет из Первоуральска в Екатеринбург
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2020. ООО «Навигатор» выплатит компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. руб. за ...