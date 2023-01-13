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Свердловский облсуд обязал стоматологию «Доктор Дент» выплатить пациентке свыше 1 млн рублей за плохие коронки

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Свердловский областной суд обязал ЗАО «Доктор Дент» выплатить жительнице Екатеринбурга 1 млн 102 тыс. 105 руб. за некачественно оказанные услуги.

Как сообщает пресс-служба ведомства, женщина обратилась в ЗАО «Доктор Дент» в 2020 году, чтобы заменить две пластмассовые коронки на зубах на металлокерамические. Врач не нашел у нее недостатков, но рекомендовал пациентке для эстетики сменить коронки на всей верхней челюсти. Лечение длилось больше года, но в результате состояние зубов и десен стало хуже, чем до обращения в клинику. Клиентка потребовала возврат средств с клиники из-за некачественных услуг, но получила отказ от врачебной комиссии.

Пострадавшая подала иск о защите прав потребителя в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга, чтобы взыскать со стоматологии 607 тыс. 150 руб. в качестве расходов на лечение, неустойку — 270 тыс. 100 руб., компенсацию морального вреда — 500 тыс. руб., а также штраф в размере 50% от присужденной суммы.

По решению Железнодорожного районного суда Екатеринбурга с ЗАО «Доктор Дент» взыскали 607 тыс. 150 руб. для возмещения убытков, штраф — 300 тыс. руб., 100 тыс. руб. компенсации морального вреда и неустойку 50 тыс. руб. Также в качестве возмещения расходов на проведение экспертиз в пользу истца взыскано 45 тыс. руб. и ООО «Медицинское бюро экспертиз и исследований» — 105 тыс. руб.

Ответчик подал апелляцию в Свердловский областной суд. Однако решение первой судебной инстанции осталось без изменений.
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