Свердловский облсуд обязал стоматологию «Доктор Дент» выплатить пациентке свыше 1 млн рублей за плохие коронки

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. Клинику «Магнолия» в Екатеринбурге обязали выплатить пациентке 317 тыс. 700 руб. за ...23.12.2022 Свердловский облсуд обязал транспортную компанию «Лорри» выплатить сыну погибшего сотрудника 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. Свердловский облсуд обязал компанию «Лорри», занимающуюся грузоперевозками, выплатить ...07.12.2022 Свердловчанка взыскала с транспортного предприятия 300 тыс. рублей за травму в автобусе
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2022. Жительница Среднего Урала взыскала с транспортного предприятия 300 тыс. руб. в качестве ...10.02.2020 Компанию «Доктор Плюс» в Екатеринбурге обязали выплатить пациенту более 200 тыс. рублей за перенесенный инфаркт
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2020. Свердловский областной суд обязал ООО «Медицинский центр «Доктор Плюс» выплатить ...09.11.2018 Суд Екатеринбурга взыскал со стоматологии «МАРИНА+» 230 тыс. рублей за некачественно вылеченные зубы
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2018. Чкаловский районный суд Екатеринбурга взыскал с ООО «Стоматология «МАРИНА+» 230 тыс. ...