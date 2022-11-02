Жительница Екатеринбурга отсудила у стоматологической клиники более 200 тыс. рублей за некачественное обслуживание

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. Жительница Екатеринбурга отсудила у стоматологической клиники «Белая Ладья» более 200 тыс. руб. за некачественное оказание платных медицинских услуг.



Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, местная жительница в 2021 году обратилась в ООО «Белая Ладья» за услугой по подготовке зубов к протезированию. В стоматологической клинике ей пролечили зубы и изготовили частичный съемный протез. Стоимость услуг составила 141 тыс. 395 руб.



Однако медпомощь привела к ухудшению состояния здоровья, изменению эстетического вида лица и зубов. В связи с этим женщина не раз обращалась в клинику для исправления недостатков работы, но безрезультатно.



В 2022 году екатеринбурженка обратилась за экспертной оценкой в Уральский медуниверситет, которая показала, что поставленный протез является несостоятельным, изготовлен без учета физиологических особенностей пациента, не закреплен и очень подвижен, что приводит к повышенной нагрузке на зубы и ухудшению состояния здоровья потребителя.



Специалисты консультационного пункта для потребителей Центрального Екатеринбургского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подготовили претензию к ООО «Белая Ладья» с требованием возврата стоимости услуги. Однако ответа не последовало, поэтому было подготовлено исковое заявление в защиту прав потребителя.



В итоге Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил заявленные исковые требования и взыскал с ООО «Белая Ладья» в пользу потребителя стоимость оказания стоматологических услуг, компенсацию морального вреда и штраф на общую сумму почти 226 тыс. руб. Деньги уже вернули потребителю.