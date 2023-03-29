Свердловчанка получила почти 500 тыс. рублей у стоматологии за некачественно оказанные услуги

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. Жительница города Лесной получила 470 тыс. руб. от стоматологической клиники «Дентариус» в Нижнем Тагиле. Врачи медицинского учреждения оказали женщине некачественные услуги, сообщает пресс-служба свердловского Управления Роспотребнадзора.



Свердловчанка обратилась в стоматологию для установки протезов. Женщине провели лечение зубов, однако перед протезированием у нее возникла зубная боль. В стоматологическом кабинете Лесного врачи установили, что услуги были оказаны некачественно, поэтому делать протезирование запрещено.



Пациентка обратилась за помощью в Качканарский консультационный пункт Роспотребнадзора. Специалист филиала подготовил претензию в адрес стоматологической клиники с требованием возврата стоимости услуг. Ответчик отказался удовлетворить требования потребителя. После этого женщина обратилась в суд, где стороны подписали мировое соглашение.