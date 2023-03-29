УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:02

Свердловчанка получила почти 500 тыс. рублей у стоматологии за некачественно оказанные услуги

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. Жительница города Лесной получила 470 тыс. руб. от стоматологической клиники «Дентариус» в Нижнем Тагиле. Врачи медицинского учреждения оказали женщине некачественные услуги, сообщает пресс-служба свердловского Управления Роспотребнадзора.

Свердловчанка обратилась в стоматологию для установки протезов. Женщине провели лечение зубов, однако перед протезированием у нее возникла зубная боль. В стоматологическом кабинете Лесного врачи установили, что услуги были оказаны некачественно, поэтому делать протезирование запрещено.

Пациентка обратилась за помощью в Качканарский консультационный пункт Роспотребнадзора. Специалист филиала подготовил претензию в адрес стоматологической клиники с требованием возврата стоимости услуг. Ответчик отказался удовлетворить требования потребителя. После этого женщина обратилась в суд, где стороны подписали мировое соглашение.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.03.2023 Жительница Екатеринбурга отсудила у стоматологической клиники более 200 тыс. рублей за некачественное обслуживание

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. Жительница Екатеринбурга отсудила у стоматологической клиники «Белая Ладья» более 200 ...

02.11.2022 Жительница Лесного взыскала с Wildberries 12 тыс. рублей за неподходящие сапоги

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2022. Жительница города Лесной обратилась в консультационный пункт для потребителей ...

09.11.2018 Суд Екатеринбурга взыскал со стоматологии «МАРИНА+» 230 тыс. рублей за некачественно вылеченные зубы

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2018. Чкаловский районный суд Екатеринбурга взыскал с ООО «Стоматология «МАРИНА+» 230 тыс. ...

14.08.2018 Жительница Первоуральска взыскала 18,5 тыс. рублей у салона красоты «Амели» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2018. Жительница Первоуральска взыскала 18,5 тыс. руб. у салона красоты «Амели» в ...

28.11.2014 Пациентка отсудила у стоматологической клиники ООО «Дента-Сервис» 140 тысяч рублей за дефектный зубной протез

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2014. Пациентка отсудила у стоматологической клиники ООО «Дента-Сервис» 144 тыс. руб. за ...

Популярные новости
19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей20.06.2023Головной офис «УралТрансБанка» в Екатеринбурге выставлен на торги за 327,5 млн рублей23.06.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил планировку линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово»19.06.2023Южный Урал занял предпоследнее место среди регионов УрФО в рейтинге по доходам населения
Архив новостей
Июль 2023 (236)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18