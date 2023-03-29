Свердловчанка получила почти 500 тыс. рублей у стоматологии за некачественно оказанные услуги

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. Жительница Екатеринбурга отсудила у стоматологической клиники «Белая Ладья» более 200 ...02.11.2022 Жительница Лесного взыскала с Wildberries 12 тыс. рублей за неподходящие сапоги
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2022. Жительница города Лесной обратилась в консультационный пункт для потребителей ...09.11.2018 Суд Екатеринбурга взыскал со стоматологии «МАРИНА+» 230 тыс. рублей за некачественно вылеченные зубы
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2018. Чкаловский районный суд Екатеринбурга взыскал с ООО «Стоматология «МАРИНА+» 230 тыс. ...14.08.2018 Жительница Первоуральска взыскала 18,5 тыс. рублей у салона красоты «Амели» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2018. Жительница Первоуральска взыскала 18,5 тыс. руб. у салона красоты «Амели» в ...28.11.2014 Пациентка отсудила у стоматологической клиники ООО «Дента-Сервис» 140 тысяч рублей за дефектный зубной протез
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2014. Пациентка отсудила у стоматологической клиники ООО «Дента-Сервис» 144 тыс. руб. за ...