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Жительница Екатеринбурга взыскала более 125 тыс. рублей за некачественно оказанные медицинские услуги с компании «Стоматех-Л»

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. Жительница Екатеринбурга взыскала с ООО «Стоматех-Л» более 125 тыс. руб. Специалист учреждения после проведения медицинских манипуляций оставил в ухе пациентки инородное тело, сообщает Свердловской областной суд.

Женщина обратилась в ООО «Стоматех-Л» для изготовления ушного вкладыша. После проведения процедуры по снятию слепка пациентка почувствовала боль и обратилась за помощью в муниципальное медучреждение. Врачи удалили из уха остатки слепочной массы, после чего женщина была госпитализирована, а затем проходила курс лечения.

Пострадавшая направила жалобу в ООО «Стоматех-Л», после чего ей предложили компенсацию в размере 5 тыс. руб. Женщину не устроила сумма, и она подала иск в Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга, который постановил взыскать с ответчика 86 тыс. руб. Обе стороны обжаловали решение в суде апелляционной инстанции.

Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, постановил взыскать с ответчика более 125 тыс. руб., включая расходы истицы на лечение и юридические услуги, а также компенсацию морального вреда.
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