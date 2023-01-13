Жительница Екатеринбурга взыскала более 125 тыс. рублей за некачественно оказанные медицинские услуги с компании «Стоматех-Л»

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. Клинику «Магнолия» в Екатеринбурге обязали выплатить пациентке 317 тыс. 700 руб. за ...12.12.2022 Жительница Свердловской области взыскала с предпринимателя более 160 тыс. рублей за ненужный ей товар
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. Жительница Среднего Урала через суд добилась возврата денег за товар, который ей не ...21.06.2022 Екатеринбурженка взыскала невыплаченную зарплату и компенсацию за отпуск умершего супруга на сумму более 800 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2022. Жительница Екатеринбурга после смерти мужа взыскала с ООО «Промэкспорт», где он ...20.11.2018 Жительница Екатеринбурга взыскала более 171 тыс. рублей за некачественную шубу
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2018. Жительница Екатеринбурга взыскала более 171 тыс. рублей за некачественную шубу, ...23.07.2018 В Екатеринбурге суд постановил взыскать с «Мехового сэконд-хэнда» 42 тыс. рублей за некачественную шубу
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2018. Кировский районный суд Екатеринбурга постановил взыскать с магазина «Меховой ...