В Первоуральске суд взыскал с управляющей компании 380 тыс. рублей в пользу упавшего на скользком крыльце мужчины

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. В Полевском управляющая компания «Южное коммунальное предприятие» (УК «ЮТП») будет ...17.12.2021 С УК «Николо-Павловская» в Пригородном районе взыскано более 8 млн рублей за гибель жильцов дома
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2021. Пригородный районный суд постановил взыскать с ООО «Управляющая компания ...15.10.2019 В Екатеринбурге суд взыскал с фонда содействия капремонту более 600 тыс. руб. за некачественную работу субподрядчика
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2019. В Екатеринбурге суд взыскал более 600 тыс. руб. с Регионального фонда содействия ...11.09.2018 Косулинская управляющая компания заплатит более 70 тыс. рублей штрафа за плесень и грибок в жилом доме
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2018. Суд взыскал с управляющей компании более 70 тыс. руб. за создание неблагоприятных ...25.09.2015 Екатеринбуржец отсудил у УК «Интерком» более 500 тыс. рублей за похищенный квадроцикл
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2015. Екатеринбуржец отсудил у ООО «Управляющая компания «Интерком» более 500 тыс. рублей за ...