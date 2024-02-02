В Первоуральске суд взыскал с управляющей компании 380 тыс. рублей в пользу упавшего на скользком крыльце мужчины

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В Первоуральске ООО «Управляющая компания «Новый горизонт» выплатит 380 тыс. руб. мужчине, который в марте 2023 года сломал руку, поскользнувшись на придомовом крыльце по месту своего проживания. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Дважды прооперированный после перелома мужчина обратился в Первоуральский суд с иском к ООО «Управляющая компания «Новый горизонт», в котором требовал возмещения морального вреда в размере 500 тыс. руб.



Ответчик частично признал свою вину. Но, ссылаясь на то, что управляющей компанией уборка была проведена согласно регламенту, а истец, проявив недостаточно осторожности, сам спровоцировал несчастный случай, просил уменьшить размер компенсации.



Кроме того, по мнению УК «Новый горизонт», надлежащим ответчиком по иску должен быть Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, которому был передан дом истца на время ремонтных работ.



Компания принесла извинения и просила учесть, что в случае полного удовлетворения требований истца средства к возмещению будут изыматься из взносов жильцов.



Суд исковые требования удовлетворил частично: с ООО «Управляющая компания «Новый горизонт» в пользу истца взыскал компенсацию морального вреда в размере 380 тыс. руб.



Управляющая компания подала апелляцию в вышестоящую инстанцию, но, рассмотрев материалы дела, облсуд не нашел причин для изменения решения суда первой инстанции и в удовлетворении апелляции отказал.