Екатеринбургский автосалон выплатит более 670 тыс. рублей женщине, поскользнувшейся на нечищенном крыльце

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2024. В Екатеринбурге АО «Тандер» и ООО «Гранд» выплатят местному жителю свыше 1 млн 300 тыс. ...13.05.2024 В Нижнем Тагиле управляющая компания заплатит 117 тыс. рублей за повреждение Audi Q3 снежной наледью
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2024. В Нижнем Тагиле управляющая компания «Центр-НТ» выплатит местной жительнице компенсацию ...25.03.2024 По решению Свердловского областного суда банк «Открытие» заплатит уральцу около 400 тыс. рублей за падение на крыльце
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. По решению Свердловского областного суда банк «Открытие» обязан выплатить жителю ...16.02.2024 Суд обязал компанию «Библио-Глобус Туроператор» выплатить пострадавшей на отдыхе жительнице Нижней Туры около 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. Свердловский областной суд обязал ООО «Библио-Глобус Туроператор» выплатить туристке, ...12.03.2021 Жительница Каменска-Уральского отсудила у «Пятерочки» более 100 тыс. рублей за травмирование из-за падения на крыльце магазина
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2021. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Красногорского районного суда ...