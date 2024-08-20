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Екатеринбургский автосалон выплатит более 670 тыс. рублей женщине, поскользнувшейся на нечищенном крыльце

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. В Екатеринбурге автосалон ООО «Форвард Авто» (собственник «Авто Ритейл Диамант») выплатит местной жительнице более 670 тыс. руб. Она сломала руку и ногу, поскользнувшись в феврале 2022 года на крыльце здания, принадлежащего ООО «Уральский Технический Центр». В нем автосалон арендует помещение, сообщает пресс-служба облсуда.

Пострадавшая обратилась в Железнодорожный районный суд с требованием взыскать с «Авто Ритейл Диамант» и ООО «Уральский Технический Центр» компенсацию морального вреда, расходы на лечение, потерянный за время восстановительного лечения заработок и расходы на юридические услуги.

Требования были удовлетворены частично. Суд признал надлежащим ответчиком ООО «Авто Ритейл Диамант», который не выполнил возложенной на него обязанности по обеспечению безопасности арендуемой территории, и обязал выплатить истцу 400 тыс. руб. компенсации морального вреда, 211 тыс. 177 руб. потерянного заработка, 18 тыс. 662 руб. расходов на лечение и 40 тыс. 408 руб. расходов на юридические услуги. Всего — 670 тыс.247 руб.

ООО «Авто Ритейл Диамант» подал жалобу в вышестоящую инстанцию. Однако, рассмотрев материалы дела, Свердловский областной суд оставил решение без изменения.
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