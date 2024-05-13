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В Екатеринбурге застройщик «Форум-групп» выплатит местной жительнице 112 тыс. рублей за повреждение ее автомобиля осколком упавшего бетона

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. В Екатеринбурге застройщик выплатит местной жительнице 112 тыс. руб. за повреждение принадлежащего ей автомобиля марки Renault Arkana. На автомобиль со строящегося через дорогу дома, который возводит ООО «Форум-групп», упал осколок бетона, сообщает пресс-служба облсуда.

После того как девелопер отказал в удовлетворении претензии, женщина обратилась в Ленинский районный суд Екатеринбурга с просьбой взыскать с ответчика ущерб, который, согласно экспертной оценке, составил 137 тыс. 100 руб., и расходы по оплате госпошлины в размере 3 тыс. 950 руб.

Суд, не отменяя вины заказчика, который должным образом не обеспечил безопасность на строительном объекте, снизил сумму ущерба до 112 тыс. руб., посчитав, что владелица автомобиля допустила неосторожность, оставив свою машину близко к стройплощадке.

ООО «Форум-групп» не согласилось с решением и подало апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию. Свердловский областной суд оставил решение без изменения.
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