В Екатеринбурге застройщик «Форум-групп» выплатит местной жительнице 112 тыс. рублей за повреждение ее автомобиля осколком упавшего бетона

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2024. В Нижнем Тагиле управляющая компания «Центр-НТ» выплатит местной жительнице компенсацию ...24.04.2024 В Свердловской области владелец поврежденного рогами коровы автомобиля Toyota Land Cruiser получит свыше 80 тыс. рублей компенсации
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. Жители деревни Коптело-Шамары Шалинского городского округа за нарушение правил ...31.05.2021 Управляющую компанию в Березовском обязали выплатить ущерб в сумме 58 тыс. рублей за упавшее на автомобиль дерево
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2021. Суд в Березовском обязал управляющую компанию «ЖКХ-Холдинг» возместить горожанке 58 ...31.03.2021 Жительница Екатеринбурга отсудила более 230 тыс. рублей у «Свердловскавтодора» за повреждение автомобиля
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2021. Жительница Екатеринбурга через суд взыскала с АО «Свердловскавтодор» более 230 тыс. ...14.11.2019 В Екатеринбурге суд взыскал с УК «Народная» более 90 тыс. рублей за упавшую на автомобиль глыбу льда
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2019. Екатеринбургскую управляющую компанию (УК) «Народная» обязали выплатить более 90 тыс. ...