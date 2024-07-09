Компания «Союз Автодор» выплатит семье более 262 тыс. рублей за повреждение автомобиля Mercedes Benz на трассе Екатеринбург — Курган

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. В Екатеринбурге застройщик выплатит местной жительнице 112 тыс. руб. за повреждение ...13.05.2024 В Нижнем Тагиле управляющая компания заплатит 117 тыс. рублей за повреждение Audi Q3 снежной наледью
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2024. В Нижнем Тагиле управляющая компания «Центр-НТ» выплатит местной жительнице компенсацию ...07.07.2020 Компания «Ростелеком» заплатит более 60 тыс. рублей за поврежденный автомобиль екатеринбуржца
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2020. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Ленинского районного суда о ...04.12.2018 «Свердловская теплоснабжающая компания» выплатит более 100 тыс. рублей за разбитый Mercedes в Первоуральске
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2018. Первоуральский городской суд взыскал с ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» ...25.07.2018 Житель Екатеринбурга отсудил у РСА более 274,6 тысяч рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2018. Житель Екатеринбурга взыскал с Российского союза автостраховщиков (РСА) 274,6 тыс. руб. ...