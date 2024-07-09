Компания «Союз Автодор» выплатит семье более 262 тыс. рублей за повреждение автомобиля Mercedes Benz на трассе Екатеринбург — Курган

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2024. В Екатеринбурге ООО «Союз Автодор» выплатит более 262 тыс. руб. семье, чей автомобиль марки Mercedes Benz по дороге в Казахстан, на трассе Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган, пострадал из-за дефекта дорожного полотна. Семья вынуждена была вернуться в Екатеринбург и в экстренном порядке приобрести авиабилеты в Астану, чтобы успеть на ранее запланированный вылет в Таиланд, сообщает пресс-служба облсуда.



После получения экспертного заключения пострадавшие обратились в суд с намерением взыскать с АО «Свердловскавтодор» деньги за причиненный ущерб. Так, они потребовали 160 тыс. 500 руб. за восстановительный ремонт автомобиля, 266 тыс. руб. за авиабилеты, 30 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда, 30 тыс. руб. на оплату услуг представителя, 1 тыс. руб. на почтовые расходы и 5 тыс. 860 руб. на оплату госпошлины.



В ходе разбирательства суд установил, что надлежащим ответчиком по делу является ООО «Союз Автодор», которому по госконтракту были переданы обязанности по содержанию спорной дороги.



Исковые требования истцов были удовлетворены частично: в их пользу с ответчика взысканы в полной мере материальный ущерб и убытки, связанные с авиаперелетом до Астаны, расходы на оплату юриста и госпошлины. Почтовые расходы снижены до 664 руб. В сумме — более 262 тыс. руб.



ООО «Союз Автодор» с решением не согласилось и подало апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию. Свердловский областной суд оставил решение без изменения.