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На участке трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган из-за ремонта будет введено реверсивное движение

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. С 23 сентября на участке трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган будет введено реверсивное движение. Ограничения связаны с ремонтом автодороги, сообщается на сайте ФКУ «Уралуправтодор».

«С 23 сентября 2024 года на трассе Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган на участке с 31 км по 46 км пройдут работы по устройству слоев износа. Будет организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении.

Ранее Свердловский губернатор Евгений Куйвашев анонсировал строительство путепровода на федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган.

«Проект путепровода в районе Логиново готов, получил положительное заключение Госэкспертизы», — сказал Евгений Куйвашев.

Он также добавил, что находится в постоянном контакте с правительством РФ и Росавтодором по вопросам улучшения этой федеральной трассы.
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