На участке трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган из-за ремонта будет введено реверсивное движение

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В Свердловской области построят путепровод на федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. В Свердловской области в ближайшее время начнется строительство путепровода на ...

Рабочие на несколько часов ограничат движение на трассе Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. В Свердловской области рабочие на несколько часов введут ограничение движения ...

На переезде трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган вводится реверсивное движение

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2019. В ночь на 5 июля СвЖД организует реверсивное движение через переезд на трассе Р-354 ...

На участке трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган организуют реверсивное движение

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2019. С 22.00 14 мая до 05.00 15 мая специалисты Свердловской железной дороги (СвЖД) ...

На участке трассы Екатеринбург — Курган введут реверсивное движение

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2018. На трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган примерно на сутки будет ограничено движение ...