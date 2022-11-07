Участок трассы Р-354 «Екатеринбург — Шадринск — Курган» закрыт из-за паводка

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2022. В Свердловской области будет ограничено движение автотранспорта на 55-м километре ...06.09.2021 Трассу Екатеринбург — Шадринск — Курган временно перекроют из-за аварийных работ
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2021. В Свердловской области из-за аварийных работ на железнодорожном переезде временно ...26.09.2019 На участке трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган будет организовано реверсивное движение
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2019. Свердловская железная дорога с 21.00 26 сентября до 03.00 27 сентября организует ...04.07.2019 На переезде трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган вводится реверсивное движение
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2019. В ночь на 5 июля СвЖД организует реверсивное движение через переезд на трассе Р-354 ...14.05.2019 На участке трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган организуют реверсивное движение
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2019. С 22.00 14 мая до 05.00 15 мая специалисты Свердловской железной дороги (СвЖД) ...