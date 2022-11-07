Участок трассы Р-354 «Екатеринбург — Шадринск — Курган» закрыт из-за паводка

Изображение предоставлено ФКУ «Уралуправтодор»

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. Свердловская Госавтоинспекция ввела временные ограничения для проезда автотранспорта на участке федеральной трассы Р-354 «Екатеринбург — Шадринск — Курган» с 31 по 132 км. Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, это связано с паводками и введением режима ЧС на территории Курганской области.«Объезд Курганской области организован через Тюменскую область. Призываем автолюбителей отказаться от поездок в данном направлении», — говорится в сообщении.ФКУ «Уралуправтодор» присоединилось к предупреждению дорожной полиции, указав на возможность подтопления автомобильных дорог на территории Зауралья.«С целью минимизации чрезвычайных ситуаций с участием транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-354 «Екатеринбург — Шадринск — Курган» в Курганской области для движения водителей просим использовать альтернативные пути проезда, минуя Курганскую область», — пишет пресс-служба предприятия.