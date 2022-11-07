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Участок трассы Р-354 «Екатеринбург — Шадринск — Курган» закрыт из-за паводка

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. Свердловская Госавтоинспекция ввела временные ограничения для проезда автотранспорта на участке федеральной трассы Р-354 «Екатеринбург — Шадринск — Курган» с 31 по 132 км. Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, это связано с паводками и введением режима ЧС на территории Курганской области.

«Объезд Курганской области организован через Тюменскую область. Призываем автолюбителей отказаться от поездок в данном направлении», — говорится в сообщении.

Участок трассы Р-354 «Екатеринбург — Шадринск — Курган» закрыт из-за паводка
Изображение предоставлено ФКУ «Уралуправтодор»

ФКУ «Уралуправтодор» присоединилось к предупреждению дорожной полиции, указав на возможность подтопления автомобильных дорог на территории Зауралья.

«С целью минимизации чрезвычайных ситуаций с участием транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-354 «Екатеринбург — Шадринск — Курган» в Курганской области для движения водителей просим использовать альтернативные пути проезда, минуя Курганскую область», — пишет пресс-служба предприятия.
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