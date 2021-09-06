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Вчера, 13:04

Ограничения на проезд по участку трассы Р-354 «Екатеринбург — Шадринск — Курган» временно сняты

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. Ограничения на проезд автотранспорта на участке федеральной трассы Р-354 «Екатеринбург — Шадринск — Курган» с 31 по 132 км временно сняты, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Свердловской области.

Ранее УрБК писал о том, что дорожная полиция ограничила проезд по данному участку трассы из-за паводков, порекомендовав объездные маршруты и призвав водителей отменить поездки в данном направлении из-за возможных ЧС, вызванных на автотрассах половодьем.

Тем не менее, несмотря на снятие ограничений, сотрудники Госавтоинспекции в целях безопасности рекомендуют автомобилистам отложить поездки в Курганскую область либо выбирать маршруты в объезд данного региона.
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