Ограничения на проезд по участку трассы Р-354 «Екатеринбург — Шадринск — Курган» временно сняты

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. Свердловская Госавтоинспекция ввела временные ограничения для проезда автотранспорта на ...

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2021. В Свердловской области из-за аварийных работ на железнодорожном переезде временно ...

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2019. Свердловская железная дорога с 21.00 26 сентября до 03.00 27 сентября организует ...

На участке трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган будет организовано реверсивное движение

На переезде трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган вводится реверсивное движение

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2019. В ночь на 5 июля СвЖД организует реверсивное движение через переезд на трассе Р-354 ...