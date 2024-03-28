Свердловская область направила в Зауралье колонну спецтехники и 25 самосвалов для помощи в борьбе с половодьем

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на помощь в борьбе с паводком в Курганскую область была направлена сводная группировка Службы спасения Среднего Урала. Об этом пишет департамент информполитики региона.



«19 специалистов со всей необходимой техникой выехали для оказания помощи в борьбе с паводком в Зауралье. Кроме того, Управление автодорог региона вместе с предприятиями дорожной отрасли Среднего Урала подготовили колонну из 25 самосвалов», — говорится в сообщении департамента.



Технику предоставили Трест Уралтрансспецстрой, Свердловскавтодор, ГУДСР, «Жасмин», Мелиострой, Уралдортехнологии. Самосвалы будут подвозить грунт для сооружения временных преград для воды на реке Тобол. Работы начнутся 10 апреля 2024 года.



В Курган также выехал и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев. Кроме того, в Курганскую область со своей техникой (в составе группировки МЧС России) отправились добровольцы-спасатели Всероссийского студенческого корпуса спасателей и Свердловского областного медицинского колледжа.