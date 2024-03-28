Свердловская область направила в Зауралье колонну спецтехники и 25 самосвалов для помощи в борьбе с половодьем

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. В связи со скорым сходом снежного покрова на территории Свердловской области, дата ...04.03.2024 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил программу капремонтов школ в 2024 году до 18 зданий
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В перечень свердловских школ, в которых в 2024 году запланированы капитальные ремонты, ...26.01.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев изменил региональную программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Согласно изменениям свердловской региональной программы модернизации систем ...22.01.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил почти 800 млн рублей на реконструкцию дорог и строительство мостов в муниципалитетах
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании регионального ...17.01.2024 Свердловская область отмечает 90-летие на международной выставке-форуме «Россия» в Москве
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. Свердловская область 17 января отмечает 90-летие на международной выставке-форуме ...